***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:32
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842572
BIST
15:0098.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -234,34
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:007,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:007,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:00386,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 386,18
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.962.558
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|422.435.899
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|481.925.739
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,96
|478.531.506
|% 2,23
|
|PETUN
|22,34
|422.435.899
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|387.399.492
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.835.378
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|355.801.221
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|387.399.492
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.835.378
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|222.032.917
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,96
|478.531.506
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7888
|8,8329
|% 0,59
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,73
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|1,10
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|2,00
|
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