***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 11:54
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874364
BIST
16:111.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:117,4495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4447
16:118,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:11469,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 469,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KONYA
|486,20
|85.401.466
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|171.864.894
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.912.481
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.873.724
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|GARAN
|6,86
|1.105.135.943
|% 1,48
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|318.039.195
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|298.696.583
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|843.468.027
|% -9,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4497
|7,4542
|% -0,41
|
|Euro
|8,8689
|8,8762
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6429
|9,6913
|% -0,68
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% -0,44
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|15,49
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|