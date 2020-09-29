***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 15:28
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877200
BIST
17:161.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,20
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:167,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:169,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1108
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:16477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,85
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,27
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ISGSY
|10,12
|22.102.787
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|23.690.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|ARMDA
|60,45
|19.961.933
|% -9,78
|
|SISE
|7,30
|4.068.497.955
|% -6,05
|
|GARAN
|6,87
|1.266.756.260
|% -1,72
|
|ASELS
|17,60
|998.753.267
|% 0,80
|
|KRDMD
|3,26
|885.273.155
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,78
|600.580.546
|% -6,27
|
|SISE
|7,30
|4.068.497.955
|% -6,05
|
|KRDMD
|3,26
|885.273.155
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,68
|424.747.655
|% 1,82
|
|ODAS
|2,71
|540.769.086
|% -0,37
|
|GARAN
|6,87
|1.266.756.260
|% -1,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8362
|7,8402
|% 0,51
|
|Euro
|9,1937
|9,2149
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0678
|10,1183
|% 0,82
|
|Frank
|8,5046
|8,5558
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0869
|2,0974
|% 0,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|8,48
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.137
|3.216
|40,79
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|19,73
|
|Çeyrek
|760
|778
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,11
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,50
|