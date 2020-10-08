***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:46
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879660
BIST
11:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.149
11:057,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9416
En Düşük
7,8628
11:059,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3530
En Düşük
9,2582
11:05481,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,35
|Açılış
|: 481,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,00
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9365
|7,9403
|% 0,74
|
|Euro
|9,3438
|9,3529
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2280
|10,2793
|% 0,71
|
|Frank
|8,6069
|8,6588
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% 0,53
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,00
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,55
|