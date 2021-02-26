***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913196
BIST
12:461.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,45
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:467,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:468,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:46415,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,75
|Açılış
|: 415,79
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:46
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,40
|915.446.484
|% 0,94
|
|THYAO
|13,28
|889.045.561
|% -0,82
|
|GARAN
|8,91
|611.476.318
|% -1,87
|
|SASA
|41,22
|544.792.755
|% -1,15
|
|PETKM
|5,19
|507.073.306
|% -1,70
|
|TSKB
|1,70
|263.355.995
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|284.804.485
|% -2,16
|
|KARSN
|4,07
|413.770.966
|% -3,78
|
|PETKM
|5,19
|507.073.306
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,32
|123.501.085
|% -2,94
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3582
|7,3639
|% 0,15
|
|Euro
|8,9230
|8,9364
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,1959
|10,2470
|% -0,71
|
|Frank
|8,0837
|8,1324
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9481
|1,9579
|% -0,34
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,95
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|9,67
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|4,68
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|