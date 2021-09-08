***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2021 12:21
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962571
BIST
17:071.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
17:078,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1095
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
17:079,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
17:07486,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,49
|Açılış
|: 486,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YEOTK
|29,28
|11.159.018
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|126.174.070
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.944.366
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.339.102
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|VKING
|6,85
|22.583.021
|% -8,42
|
|EGEPO
|6,53
|154.759.669
|% -8,29
|
|GARAN
|9,53
|1.622.983.348
|% -2,06
|
|THYAO
|12,62
|602.771.510
|% -0,24
|
|ORCAY
|13,42
|430.631.981
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,57
|424.363.642
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,39
|384.235.497
|% -0,81
|
|GARAN
|9,53
|1.622.983.348
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,57
|424.363.642
|% -0,77
|
|IHLAS
|0,62
|59.625.241
|% 5,08
|
|ODAS
|1,48
|121.403.388
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,85
|132.603.748
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4521
|8,4560
|% 1,28
|
|Euro
|9,9904
|9,9971
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,6072
|11,6654
|% 1,17
|
|Frank
|9,1421
|9,1971
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 1,35
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.265
|13,00
|
|Tam
|3.205
|3.288
|19,32
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|9,35
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,91
|
Seans Raporu
17:05
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17:20
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 29 kaybederek (% -0.41 ) 1, 274
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