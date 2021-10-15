***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 16:04
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971033
BIST
16:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,82
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:059,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:0510,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:05525,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,16
|Açılış
|: 525,07
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,58
|115.970.213
|% 7,85
|
|KONTR
|63,45
|215.604.626
|% 7,09
|
|MERIT
|28,30
|51.538.752
|% 6,79
|
|SANFM
|26,58
|34.330.790
|% 5,98
|
|BAYRK
|8,91
|2.999.320
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.046.373
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.995.731
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.084.177
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.632.927
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|1.978.189.284
|% -3,67
|
|THYAO
|14,28
|801.431.397
|% -0,14
|
|KRDMD
|6,88
|761.752.073
|% 1,93
|
|EREGL
|17,54
|643.448.941
|% -0,06
|
|TUPRS
|128,00
|634.327.496
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,87
|567.183.134
|% 1,63
|
|GARAN
|8,92
|1.978.189.284
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,32
|413.635.583
|% -2,93
|
|ODAS
|1,48
|211.673.131
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,88
|761.752.073
|% 1,93
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2253
|9,2288
|% 0,56
|
|Euro
|10,7044
|10,7093
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,6399
|12,7033
|% 0,98
|
|Frank
|9,9278
|9,9876
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4533
|2,4656
|% 0,52
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-25,92
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-32,34
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|-15,65
|
|Çeyrek
|838
|857
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,83
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20KGYO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 357 adet işlem
-
16:19KATMR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 754, 479 adet işlem
-
16:18EDIP
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 564, 733 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 47 kaybederek (% -1.08 ) 1, 229
-
16:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAYRK, LUKSK, KZBGY, DOBUR, PRKAB