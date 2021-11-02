***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 11:35
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973919
BIST
12:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
12:059,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
12:0511,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0082
|Açılış
|: 11,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
12:05549,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 549,95
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOBUR
|64,40
|10.853.174
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|125.169.541
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.685.088
|% 9,91
|
|DESA
|8,72
|16.456.012
|% 7,65
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|BIOEN
|22,24
|230.921.934
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|632.388.541
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,57
|21.841.329
|% -8,54
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,86
|30.203.007
|% -7,30
|
|GARAN
|10,25
|1.414.373.628
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,37
|632.388.541
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|556.202.630
|% 0,59
|
|SISE
|8,59
|342.986.570
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,85
|336.337.721
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|1.414.373.628
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|336.337.721
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,37
|632.388.541
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,99
|68.626.043
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,86
|271.289.060
|% -2,77
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5356
|9,5391
|% 0,03
|
|Euro
|11,0591
|11,0664
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,9455
|13,0104
|% -0,36
|
|Frank
|10,4055
|10,4682
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5318
|2,5444
|% -0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,05
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.629
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.611
|3.702
|9,06
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|4,37
|
|Çeyrek
|875
|895
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,32
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 8, 176.00 milyon TL de
-
12:19MEGAP
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 417 adet işlem
-
12:19MEGAP
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 417 adet işlem
-
12:18ZOREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 472, 739 adet işlem
-
12:15ZOREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 740, 359 adet işlem