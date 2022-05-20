***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 15:41
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031460
BIST
16:062.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,59
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:0615,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0731
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:0616,8349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:06943,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,43
|Açılış
|: 943,95
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:04
|IMASM
|46,90
|19.856.825
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.408.728
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.981.676
|% 9,73
|
|SMART
|5,92
|22.643.327
|% 8,62
|
|SMRTG
|21,54
|123.476.514
|% -6,83
|
|SANKO
|10,94
|15.438.483
|% -6,73
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|27.145.180
|% -6,36
|
|MANAS
|23,58
|15.586.551
|% -5,98
|
|ASELS
|23,16
|2.566.104.140
|% 4,14
|
|GARAN
|15,85
|2.539.618.949
|% 1,28
|
|THYAO
|42,82
|1.958.988.324
|% 0,99
|
|SISE
|19,51
|1.407.288.488
|% -2,01
|
|AKBNK
|8,10
|1.271.297.021
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,38
|1.229.001.678
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|545.206.366
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|217.209.225
|% 1,71
|
|GARAN
|15,85
|2.539.618.949
|% 1,28
|
|AKBNK
|8,10
|1.271.297.021
|% -0,12
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9142
|15,9190
|% 0,49
|
|Euro
|16,8131
|16,8337
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,8151
|19,9144
|% 0,36
|
|Frank
|16,2912
|16,3893
|% 0,22
|
|Riyal
|4,2355
|4,2568
|% 0,36
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,22
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
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Seans Raporu
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