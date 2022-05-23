***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:12
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGATE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031730
BIST
14:202.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -20,01
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:2015,7709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1019
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:2016,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0383
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:20945,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,11
|Açılış
|: 945,04
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:20
|IMASM
|51,55
|7.147.671
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.229.457
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.053.891
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,11
|21.303.840
|% -9,33
|
|POLTK
|642,00
|25.109.946
|% -8,68
|
|ORCAY
|18,30
|78.243.262
|% -7,15
|
|ESCOM
|13,40
|18.948.085
|% -5,96
|
|THYAO
|42,78
|2.195.837.671
|% -0,19
|
|ASELS
|23,32
|1.458.071.599
|% 2,37
|
|GARAN
|15,70
|1.316.529.119
|% -3,38
|
|SISE
|19,01
|1.174.197.415
|% -2,11
|
|KARSN
|5,78
|925.812.740
|% 2,66
|
|SKBNK
|1,25
|394.627.209
|% 4,17
|
|KARSN
|5,78
|925.812.740
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,33
|639.867.654
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|338.541.085
|% -1,90
|
|GARAN
|15,70
|1.316.529.119
|% -3,38
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7696
|15,7709
|% -0,64
|
|Euro
|16,8235
|16,8394
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,8361
|19,9356
|% 0,35
|
|Frank
|16,2787
|16,3768
|% 0,37
|
|Riyal
|4,1979
|4,2190
|% -0,49
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|14,11
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|0,00
|
|Tam
|6.259
|6.417
|4,68
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|2,26
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,14
|