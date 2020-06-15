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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.06.2020 10:53
GÜNCEL HABERLER



***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:
          Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851165


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CELHA 12,11 9.205.901 % 9,99  
EKIZ 11,80 1.208.792 % 9,97  
KSTUR 46,32 29.969 % 9,97  
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Frank 7,1601 7,2033 % 0,48  
Riyal 1,8169 1,8260 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -20,01  
Altın Gr. 376 376 -3,26  
Cumhuriyet 2.449 2.462 -23,70  
Tam 2.513 2.530 -24,30  
Yarım 1.224 1.235 -11,90  
Çeyrek 614 618 -5,90  
Gümüş.Ons 17,12 17,16 -0,35  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 -0,06  
B. Petrol 38,27 38,27 -0,46  
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