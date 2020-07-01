***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2020 16:18
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
01.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853738
BIST
17:39115.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.029,75
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:396,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:397,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:39388,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,84
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.672.196
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.201.833
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.738.504
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,54
|6.790.365
|% -5,94
|
|GLRYH
|13,39
|15.284.569
|% -4,97
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,25
|1.914.867.715
|% 0,00
|
|ASELS
|32,84
|1.201.312.849
|% 1,11
|
|THYAO
|12,29
|1.182.035.309
|% -1,84
|
|GARAN
|8,31
|1.171.342.028
|% -1,77
|
|ODAS
|2,58
|973.621.199
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,25
|1.914.867.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|902.547.732
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|973.621.199
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,20
|792.477.952
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,51
|465.357.200
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5044
|8,5470
|% 0,35
|
|Frank
|7,2190
|7,2625
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-14,58
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-18,80
|
|Tam
|2.591
|2.604
|-19,30
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|-9,40
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|0,16
|