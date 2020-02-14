***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 95.360.939Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 38.817 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 95.326.677Transferler0 0 0 0 0 4.348.884 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.572 0 -93.572 0 0 0 0 0 0 -25.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.756.753 0 17.756.753Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.875.415 17.875.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.572 -93.572 0 -25.090 0 0 0 0 -118.662 -118.662Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-533.523 0 0 0 0 0 0 -533.523 -533.523Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123Transferler0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.534.834 0 23.534.834Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.545.145 0 23.545.145Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -10.311 -10.311 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 0 124.147.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.960.926 28.618.336Dönem Karı (Zararı)23.545.145 17.875.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.271.552 -1.809.314Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 783.980 172.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-70.217 -198.621Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 19.993 458Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -90.210 -199.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.017.903 -1.680.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 68.642 216.852Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -60.480 60.480Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 5.009.741 -1.958.078Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.008.119 -3.818.507Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -19.332.398 -15.358.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 9.162.691 8.389.510Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 421.133 2.836.008Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -6.259.545 314.386Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 6.757.773 5.180.060Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 247.128 -1.463.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.516.306 17.114.886Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -48.683.787 158.037.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.097 69.378Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -45.025.870 69.585.431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.091.135 -210.430.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 282.389 -146.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-74.242.713 33.180.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -187.229Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -433.407 -3.449.904Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-284.806 -925.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-207.764 -130.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-207.764 -130.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -207.764 -23.335Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -106.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.770.672 7.897.293Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 115.769.634 63.953.466Kredilerden Nakit Girişleri8 115.769.634 63.953.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -102.886.584 -51.530.450Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -102.886.584 -51.530.450Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -785.931 0Ödenen Temettüler0 -11.936.784Ödenen Faiz32-33 10.673.553 7.411.061YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.398.018 36.385.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.398.018 36.385.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 73.840.841 37.455.249DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.442.823 73.840.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.446.235 73.944.275Ticari Alacaklar10 180.492.497 121.964.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 47.614 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 180.444.883 121.613.325Diğer Alacaklar11 5.673 7.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.673 7.770Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 56.566.609 11.450.529Peşin Ödenmiş Giderler15 4.790.018 1.465.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 82.551 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 1.216.854 1.463.982ARA TOPLAM264.600.437 210.552.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.600.437 210.552.753DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 3.604.399Maddi Duran Varlıklar18 204.679 118.251Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.734.709 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 491.948 538.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 491.948 538.193Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.513.023 13.834.811TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.944.359 18.095.654TOPLAM VARLIKLAR274.544.796 228.648.407KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 70.895.633 31.737.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 5.580.603 27.130.066Ticari Borçlar10 41.284.873 41.954.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 442.470 235.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 40.842.403 41.719.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 360.737 84.001Diğer Borçlar11 1.745.977 1.463.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.745.977 1.463.588Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.018.496 3.805.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 22.990.985 18.041.724Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 22.990.985 18.041.724ARA TOPLAM148.877.304 124.216.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.877.304 124.216.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.224.109 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar24 295.426 213.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 295.426 213.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.519.535 3.818.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.396.839 128.035.284ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 124.147.957 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-65.066 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.066 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.066 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı23.545.145 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.147.957 100.613.123TOPLAM KAYNAKLAR274.544.796 228.648.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 751.359.803 745.783.120Satışların Maliyeti28 -715.493.261 -715.880.494TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.866.542 29.902.626BRÜT KAR (ZARAR)35.866.542 29.902.626Genel Yönetim Giderleri29 -7.206.485 -7.114.509Pazarlama Giderleri29 -7.566.199 -6.233.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.579.724 10.986.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.989.479 -11.689.477ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.684.103 15.851.672Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.684.103 15.851.672Finansman Gelirleri33 10.683.376 8.939.251Finansman Giderleri33 -2.064.561 -1.735.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.302.918 23.055.475Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.757.773 -5.180.060Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -433.407 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -6.324.366 -5.180.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.545.145 17.875.415DÖNEM KARI (ZARARI)23.545.145 17.875.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.545.145 17.875.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,78483800 0,59584700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.311 -93.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -12.889 -116.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.578 23.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.578 23.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 -25.090Yabancı Para Çevrim Farkları0 -25.090DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.311 -118.662TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.534.834 17.756.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.534.834 17.756.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819188BIST