***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.952 0 3.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.671.181 5.671.181 5.675.133 3.276.978 8.952.111Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 5.671.181 5.671.181 5.671.181 3.290.664 8.961.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.952 3.952 0 0 0 0 0 0 3.952 -13.686 -9.734Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -50.803 0 -50.803 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 5.671.181 60.225.130 106.288.256 80.714.557 187.002.813Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Transferler0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -703 0 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.637.645 6.975.289 13.612.934Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.638.348 6.990.496 13.628.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -703 -703 0 0 0 0 0 -703 -15.207 -15.910Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.862.512 -52.775.640Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -65.769 0 -65.769 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 6.638.348 84.737.442 118.872.474 44.002.761 162.875.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.394.985 -9.635.070Dönem Karı (Zararı)13.628.844 8.961.845Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.081.843 218.198Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 370.045 193.841Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.033.425 44.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 70.236 78.132Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 963.189 -33.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.101.826 1.001.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 100.193 49.943Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.391 -59.104Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -3.203.410 1.010.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-122.665 -2.232.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -3.604.403 -6.859.852Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 3.260.497 4.157.419Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -23.787 -557.025Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 245.028 1.026.700Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.886.716 2.667.129Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 16.148 -1.455.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.566.376 -19.343.596Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -25.155.246 -35.667.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -185.707 -254.398Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.103.894 -14.207.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 34.689.851 31.361.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.321.372 -575.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.277.063 -10.163.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -51.297 -7.889Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.264.622 -214.011Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.433.841 750.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.848.894 -207.064Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-52.775.640 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.254 -207.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -73.254 -207.064Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.189.525 1.586.381Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 273.223.777 76.845.811Kredilerden Nakit Girişleri8 273.223.777 76.845.811Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -234.518.119 -77.647.208Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -234.518.119 -77.647.208Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -424.010 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 907.877 2.387.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.735.616 -8.255.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.735.616 -8.255.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.948.343 75.381.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 30.683.959 67.125.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 30.688.173 23.951.777 75.484.975Finansal Yatırımlar7 109.672 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 300.925.081 276.085.099 205.718.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 1.713 47.682 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 300.923.368 276.037.417 205.367.184Diğer Alacaklar11 564.012 378.305 48.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 564.012 378.305 48.546Türev Araçlar12 851.848 153.862 0Stoklar13 108.328.143 98.187.438 39.432.197Peşin Ödenmiş Giderler15 8.058.033 10.469.419 3.587.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 82.551 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 3.039.304 3.055.452 3.242.585ARA TOPLAM452.564.266 412.499.422 327.853.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR452.564.266 412.499.422 327.853.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 241.360 242.530 247.210Maddi Duran Varlıklar18 357.668 319.588 336.980Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.530.599 2.712.681 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 858.079 877.851 966.131Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 858.079 877.851 966.131Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.513.812 8.907.932 15.100.031TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.501.518 13.060.582 20.254.751TOPLAM VARLIKLAR464.065.784 425.560.004 348.107.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 152.438.221 108.396.414 44.562.552Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.643.726 5.580.603 27.130.066Ticari Borçlar10 105.822.328 71.156.264 65.368.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.597.099 1.779.415 746.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 104.225.229 69.376.849 64.622.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 329.749 476.030 149.139Diğer Borçlar11 5.220.256 1.898.884 1.922.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 1.180.619 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.039.637 1.898.884 1.922.256Türev Araçlar12 0 0 1.073.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.254.398 7.545.008 4.101.491Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.487.546 1.263.549 214.011Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.267.556 24.469.575 21.322.977Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.267.556 24.469.575 21.322.977ARA TOPLAM298.463.780 220.786.327 165.843.966TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER298.463.780 220.786.327 165.843.966UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.872.191 1.949.941 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar854.578 785.795 608.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 854.578 785.795 608.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24 2.726.769 2.735.736 4.213.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER301.190.549 223.522.063 170.057.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 118.872.474 124.147.957 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-65.769 -65.066 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.769 -65.066 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.769 -65.066 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.099.094 54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı6.638.348 23.545.145 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar44.002.761 77.889.984 77.437.579TOPLAM ÖZKAYNAKLAR162.875.235 202.037.941 178.050.702TOPLAM KAYNAKLAR464.065.784 425.560.004 348.107.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 354.288.412 205.839.957Satışların Maliyeti28 -335.386.887 -192.432.275TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.901.525 13.407.682BRÜT KAR (ZARAR)18.901.525 13.407.682Genel Yönetim Giderleri29 -3.384.183 -2.955.003Pazarlama Giderleri29 -3.532.775 -3.042.086Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 10.665.689 12.940.347Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.638.867 -11.563.114ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.011.389 8.787.826Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.011.389 8.787.826Finansman Gelirleri33 4.640.029 4.308.940Finansman Giderleri33 -2.135.858 -1.467.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.515.560 11.628.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.886.716 -2.667.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.488.619 -875.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.398.097 -1.791.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.628.844 8.961.845DÖNEM KARI (ZARARI)13.628.844 8.961.845Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.990.496 3.290.664Ana Ortaklık Payları6.638.348 5.671.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,22127800 0,18903900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.910 -9.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -19.887 -12.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.977 2.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.977 2.434Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.910 -9.734TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.612.934 8.952.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.975.289 3.290.664Ana Ortaklık Payları6.637.645 5.661.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846613BIST