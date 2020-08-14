***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 -54.755 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702Transferler0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.493 0 -1.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.577.235 12.577.235 12.575.742 6.172.901 18.748.643Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 12.577.235 12.577.235 12.577.235 6.190.703 18.767.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.493 -1.493 0 0 0 0 0 0 -1.493 -17.802 -19.295Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -56.248 0 -56.248 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 12.577.235 67.131.184 113.188.865 71.610.480 184.799.345Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Transferler0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.342 0 -15.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.140.861 8.854.291 22.995.152Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.156.203 8.857.951 23.014.154Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -15.342 -15.342 0 0 0 0 0 -15.342 -3.660 -19.002Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -80.408 0 -80.408 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 14.156.203 92.255.297 126.375.690 45.866.556 172.242.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.728.780 -30.925.636Dönem Karı (Zararı)23.014.154 18.767.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.310.151 1.928.142Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 740.766 698.496Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.645.688 140.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 71.954 101.120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.573.734 39.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.468.324 4.292.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 157.275 95.145Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 737 -57.714Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.310.312 4.254.813Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.183.106 -6.332.896Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -6.686.322 -15.671.024Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 6.773.389 8.715.410Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -150.062 -78.637Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.120.111 701.355Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 6.512.847 5.371.807Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -874.368 -2.242.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.166.093 -48.764.707Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -65.985.427 -26.061.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -113.793 -269.515Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 9.029.984 -37.333.837Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 75.484.219 14.938.022Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.248.890 -37.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.490.398 -28.068.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -51.297 -7.889Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.889.291 -1.093.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.178.970 -1.755.370YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.853.399 -230.494Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-52.775.640 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -77.759 -230.494Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -77.759 -230.494Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.097.471 2.830.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 354.868.004 92.310.241Kredilerden Nakit Girişleri8 354.868.004 92.310.241Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -284.379.264 -83.768.290Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -284.379.264 -83.768.290Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -862.132 -535.414Ödenen Temettüler0 -12.000.000Ödenen Faiz32-33 1.470.863 6.823.714YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.972.852 -28.325.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.972.852 -28.325.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.948.343 75.381.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 90.921.195 47.055.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 90.936.517 23.951.777 75.484.975Finansal Yatırımlar7 0 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 343.118.683 276.085.099 205.718.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 211.890 47.682 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 342.906.793 276.037.417 205.367.184Diğer Alacaklar11 492.098 378.305 48.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 492.098 378.305 48.546Türev Araçlar12 0 153.862 0Stoklar13 87.583.720 98.187.438 39.432.197Peşin Ödenmiş Giderler15 9.506.581 10.469.419 3.587.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 82.551 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 3.929.820 3.055.452 3.242.585ARA TOPLAM535.567.419 412.499.422 327.853.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR535.567.419 412.499.422 327.853.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 240.190 242.530 247.210Maddi Duran Varlıklar18 328.890 319.588 336.980Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.800.072 2.712.681 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 839.017 877.851 966.131Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 839.017 877.851 966.131Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.030.513 8.907.932 15.100.031TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.238.682 13.060.582 20.254.751TOPLAM VARLIKLAR547.806.101 425.560.004 348.107.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 187.578.572 108.396.414 44.562.552Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.482.880 5.580.603 27.130.066Ticari Borçlar10 146.490.421 71.156.264 65.368.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 5.362.187 1.779.415 746.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 141.128.234 69.376.849 64.622.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 335.508 476.030 149.139Diğer Borçlar11 649.994 1.898.884 1.922.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 649.994 1.898.884 1.922.256Türev Araçlar12 444.530 0 1.073.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.903.750 7.545.008 4.101.491Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.001.134 1.263.549 214.011Kısa Vadeli Karşılıklar22 26.780.624 24.469.575 21.322.977Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 26.780.624 24.469.575 21.322.977ARA TOPLAM372.667.413 220.786.327 165.843.966TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER372.667.413 220.786.327 165.843.966UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.961.907 1.949.941 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar934.535 785.795 608.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 934.535 785.795 608.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.896.442 2.735.736 4.213.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER375.563.855 223.522.063 170.057.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 126.375.690 124.147.957 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.408 -65.066 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.408 -65.066 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.408 -65.066 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.099.094 54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı14.156.203 23.545.145 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.866.556 77.889.984 77.437.579TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27 172.242.246 202.037.941 178.050.702TOPLAM KAYNAKLAR547.806.101 425.560.004 348.107.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 712.609.430 432.598.233 358.321.018 226.758.276Satışların Maliyeti28 -675.914.137 -404.567.628 -340.527.250 -212.135.353TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.695.293 28.030.605 17.793.768 14.622.923BRÜT KAR (ZARAR)36.695.293 28.030.605 17.793.768 14.622.923Genel Yönetim Giderleri29 -7.162.655 -6.364.408 -3.778.472 -3.409.405Pazarlama Giderleri29 -7.097.838 -5.821.182 -3.565.063 -2.779.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 22.754.998 22.225.685 12.089.309 9.285.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.544.931 -18.569.860 -9.906.064 -7.006.746ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.644.867 19.500.840 12.633.478 10.713.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.903 6.067 4.903 6.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.649.770 19.506.907 12.638.381 10.719.081Finansman Gelirleri33 6.331.293 7.444.284 1.691.264 3.135.344Finansman Giderleri33 -4.454.062 -2.811.446 -2.318.204 -1.343.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.527.001 24.139.745 12.011.441 12.510.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.512.847 -5.371.807 -2.626.131 -2.704.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -5.626.876 -1.856.121 -3.138.257 -980.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -885.971 -3.515.686 512.126 -1.724.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.014.154 18.767.938 9.385.310 9.806.093DÖNEM KARI (ZARARI)23.014.154 18.767.938 9.385.310 9.806.093Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.857.951 6.190.703 1.867.455 2.900.039Ana Ortaklık Payları14.156.203 12.577.235 7.517.855 6.906.054Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,47187300 0,41924100 0,25059500 0,23020200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.002 -19.295 -3.093 -9.561Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -23.753 -24.119 -3.866 -11.951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.751 4.824 773 2.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.751 4.824 773 2.390Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.002 -19.295 -3.093 -9.561TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.995.152 18.748.643 9.382.217 9.796.532Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.854.291 6.190.703 1.867.455 2.900.039Ana Ortaklık Payları14.140.861 12.557.940 7.514.762 6.896.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869119BIST