***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 18:15
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 -54.755 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702
Transferler
0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.493 0 -1.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.577.235 12.577.235 12.575.742 6.172.901 18.748.643
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 12.577.235 12.577.235 12.577.235 6.190.703 18.767.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.493 -1.493 0 0 0 0 0 0 -1.493 -17.802 -19.295
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -56.248 0 -56.248 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 12.577.235 67.131.184 113.188.865 71.610.480 184.799.345
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.342 0 -15.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.140.861 8.854.291 22.995.152
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.156.203 8.857.951 23.014.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -15.342 -15.342 0 0 0 0 0 -15.342 -3.660 -19.002
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -80.408 0 -80.408 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 14.156.203 92.255.297 126.375.690 45.866.556 172.242.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.728.780 -30.925.636
Dönem Karı (Zararı)
23.014.154 18.767.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.310.151 1.928.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 740.766 698.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.645.688 140.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 71.954 101.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.573.734 39.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.468.324 4.292.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 157.275 95.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 737 -57.714
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.310.312 4.254.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.183.106 -6.332.896
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -6.686.322 -15.671.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 6.773.389 8.715.410
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -150.062 -78.637
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.120.111 701.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.512.847 5.371.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -874.368 -2.242.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.166.093 -48.764.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -65.985.427 -26.061.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -113.793 -269.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 9.029.984 -37.333.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 75.484.219 14.938.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.248.890 -37.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.490.398 -28.068.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -51.297 -7.889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.889.291 -1.093.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.178.970 -1.755.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.853.399 -230.494
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-52.775.640 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -77.759 -230.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -77.759 -230.494
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.097.471 2.830.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 354.868.004 92.310.241
Kredilerden Nakit Girişleri
8 354.868.004 92.310.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -284.379.264 -83.768.290
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -284.379.264 -83.768.290
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -862.132 -535.414
Ödenen Temettüler
0 -12.000.000
Ödenen Faiz
32-33 1.470.863 6.823.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.972.852 -28.325.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.972.852 -28.325.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.948.343 75.381.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 90.921.195 47.055.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 90.936.517 23.951.777 75.484.975
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 343.118.683 276.085.099 205.718.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 211.890 47.682 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 342.906.793 276.037.417 205.367.184
Diğer Alacaklar
11 492.098 378.305 48.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 492.098 378.305 48.546
Türev Araçlar
12 0 153.862 0
Stoklar
13 87.583.720 98.187.438 39.432.197
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.506.581 10.469.419 3.587.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 82.551 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.929.820 3.055.452 3.242.585
ARA TOPLAM
535.567.419 412.499.422 327.853.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
535.567.419 412.499.422 327.853.194
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 240.190 242.530 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 328.890 319.588 336.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.800.072 2.712.681 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 839.017 877.851 966.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 839.017 877.851 966.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.030.513 8.907.932 15.100.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.238.682 13.060.582 20.254.751
TOPLAM VARLIKLAR
547.806.101 425.560.004 348.107.945
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 187.578.572 108.396.414 44.562.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.482.880 5.580.603 27.130.066
Ticari Borçlar
10 146.490.421 71.156.264 65.368.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 5.362.187 1.779.415 746.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 141.128.234 69.376.849 64.622.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 335.508 476.030 149.139
Diğer Borçlar
11 649.994 1.898.884 1.922.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 649.994 1.898.884 1.922.256
Türev Araçlar
12 444.530 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.903.750 7.545.008 4.101.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.001.134 1.263.549 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 26.780.624 24.469.575 21.322.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 26.780.624 24.469.575 21.322.977
ARA TOPLAM
372.667.413 220.786.327 165.843.966
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.667.413 220.786.327 165.843.966
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.961.907 1.949.941 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
934.535 785.795 608.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 934.535 785.795 608.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.896.442 2.735.736 4.213.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
375.563.855 223.522.063 170.057.243
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 126.375.690 124.147.957 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.408 -65.066 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.408 -65.066 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.408 -65.066 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.099.094 54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
14.156.203 23.545.145 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.866.556 77.889.984 77.437.579
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27 172.242.246 202.037.941 178.050.702
TOPLAM KAYNAKLAR
547.806.101 425.560.004 348.107.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 712.609.430 432.598.233 358.321.018 226.758.276
Satışların Maliyeti
28 -675.914.137 -404.567.628 -340.527.250 -212.135.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.695.293 28.030.605 17.793.768 14.622.923
BRÜT KAR (ZARAR)
36.695.293 28.030.605 17.793.768 14.622.923
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.162.655 -6.364.408 -3.778.472 -3.409.405
Pazarlama Giderleri
29 -7.097.838 -5.821.182 -3.565.063 -2.779.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 22.754.998 22.225.685 12.089.309 9.285.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.544.931 -18.569.860 -9.906.064 -7.006.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.644.867 19.500.840 12.633.478 10.713.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.903 6.067 4.903 6.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.649.770 19.506.907 12.638.381 10.719.081
Finansman Gelirleri
33 6.331.293 7.444.284 1.691.264 3.135.344
Finansman Giderleri
33 -4.454.062 -2.811.446 -2.318.204 -1.343.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.527.001 24.139.745 12.011.441 12.510.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.512.847 -5.371.807 -2.626.131 -2.704.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.626.876 -1.856.121 -3.138.257 -980.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -885.971 -3.515.686 512.126 -1.724.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.014.154 18.767.938 9.385.310 9.806.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.014.154 18.767.938 9.385.310 9.806.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.857.951 6.190.703 1.867.455 2.900.039
Ana Ortaklık Payları
14.156.203 12.577.235 7.517.855 6.906.054
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,47187300 0,41924100 0,25059500 0,23020200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.002 -19.295 -3.093 -9.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -23.753 -24.119 -3.866 -11.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.751 4.824 773 2.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.751 4.824 773 2.390
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.002 -19.295 -3.093 -9.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.995.152 18.748.643 9.382.217 9.796.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.854.291 6.190.703 1.867.455 2.900.039
Ana Ortaklık Payları
14.140.861 12.557.940 7.514.762 6.896.493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869119
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