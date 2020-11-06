***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:11
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.739.525 14.513.230 38.252.755
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.729.628 14.506.367 38.235.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 9.897 9.897 0 0 0 0 0 9.897 6.863 16.760
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -55.169 0 -55.169 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 23.729.628 101.828.722 135.974.354 51.525.495 187.499.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.943.565 -48.216.628
Dönem Karı (Zararı)
38.235.995 24.594.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.986.001 2.847.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.110.853 1.050.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.020.470 433.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 116.191 191.011
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.904.279 242.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.089.545 6.292.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 196.083 185.915
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.861 -56.308
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.287.489 6.162.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.393.084 -12.213.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -12.494.902 -20.603.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 13.537.838 11.404.145
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -484.742 404.482
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.951.278 -3.418.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 10.844.545 7.030.986
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -9.507.238 253.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.970.546 -70.298.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -90.558.879 -34.646.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 38.036 -273.006
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -73.764.315 -35.981.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 68.842.441 1.003.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.527.829 -402.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.748.550 -42.856.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -51.297 -59.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -6.922.164 -2.070.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.221.554 -3.230.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.905.574 -236.725
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-52.775.640 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -129.934 -236.725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -121.934 -236.725
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -8.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.300.442 27.258.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 521.600.060 134.978.922
Kredilerden Nakit Girişleri
8 521.600.060 134.978.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -402.143.085 -103.448.977
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -402.143.085 -103.448.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.297.971 -905.498
Ödenen Temettüler
0 -12.000.000
Ödenen Faiz
32-33 2.141.438 8.633.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.548.697 -21.195.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.548.697 -21.195.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.948.343 75.381.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.399.646 54.185.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.401.639 23.951.777 75.484.975
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 368.479.065 276.085.099 205.718.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 14.257 47.682 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 368.464.808 276.037.417 205.367.184
Diğer Alacaklar
11 340.269 378.305 48.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 340.269 378.305 48.546
Türev Araçlar
12 1.879.125 153.862 0
Stoklar
13 170.047.474 98.187.438 39.432.197
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.988.203 10.469.419 3.587.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 82.551 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.562.690 3.055.452 3.242.585
ARA TOPLAM
588.698.465 412.499.422 327.853.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.698.465 412.499.422 327.853.194
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 239.020 242.530 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 340.324 319.588 336.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.789.310 2.712.681 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 834.844 877.851 966.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 834.844 877.851 966.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.228.592 8.907.932 15.100.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.432.090 13.060.582 20.254.751
TOPLAM VARLIKLAR
601.130.555 425.560.004 348.107.945
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 239.706.225 108.396.414 44.562.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.872 5.580.603 27.130.066
Ticari Borçlar
10 139.513.963 71.156.264 65.368.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.667.481 1.779.415 746.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 137.846.482 69.376.849 64.622.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 167.332 476.030 149.139
Diğer Borçlar
11 371.055 1.898.884 1.922.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 371.055 1.898.884 1.922.256
Türev Araçlar
12 0 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.333.322 7.545.008 4.101.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.506.978 1.263.549 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.183.947 24.469.575 21.322.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.183.947 24.469.575 21.322.977
ARA TOPLAM
410.813.694 220.786.327 165.843.966
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
410.813.694 220.786.327 165.843.966
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.888.373 1.949.941 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
928.639 785.795 608.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 928.639 785.795 608.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.817.012 2.735.736 4.213.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.630.706 223.522.063 170.057.243
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 135.974.354 124.147.957 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.169 -65.066 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.169 -65.066 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.169 -65.066 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.099.094 54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
23.729.628 23.545.145 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.525.495 77.889.984 77.437.579
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27 187.499.849 202.037.941 178.050.702
TOPLAM KAYNAKLAR
601.130.555 425.560.004 348.107.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.227.334.489 677.521.784 514.725.059 244.923.551
Satışların Maliyeti
28 -1.170.244.998 -636.243.304 -494.330.861 -231.675.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.089.491 41.278.480 20.394.198 13.247.875
BRÜT KAR (ZARAR)
57.089.491 41.278.480 20.394.198 13.247.875
Genel Yönetim Giderleri
29 -11.498.343 -9.563.696 -4.335.688 -3.199.288
Pazarlama Giderleri
29 -10.983.988 -8.939.107 -3.886.150 -3.117.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 35.156.784 25.484.703 12.401.786 3.259.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -25.272.972 -21.148.288 -7.728.041 -2.578.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.490.972 27.112.092 16.846.105 7.611.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.903 6.067 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.495.875 27.118.159 16.846.105 7.611.252
Finansman Gelirleri
33 13.119.961 9.561.513 6.788.668 2.117.229
Finansman Giderleri
33 -8.535.296 -5.053.887 -4.081.234 -2.242.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.080.540 31.625.785 19.553.539 7.486.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.844.545 -7.030.986 -4.331.698 -1.659.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.165.593 -2.361.435 -4.538.717 -505.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -678.952 -4.669.551 207.019 -1.153.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.235.995 24.594.799 15.221.841 5.826.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.235.995 24.594.799 15.221.841 5.826.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.506.367 7.232.389 5.648.416 1.041.686
Ana Ortaklık Payları
23.729.628 17.362.410 9.573.425 4.785.175
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,79098800 0,57874700 0,31911400 0,15950600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.760 -8.043 35.762 11.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 20.950 -10.054 44.703 14.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.190 2.011 -8.941 -2.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.190 2.011 -8.941 -2.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.760 -8.043 35.762 11.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.252.755 24.586.756 15.257.603 5.838.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.513.230 7.224.238 5.658.939 1.051.337
Ana Ortaklık Payları
23.739.525 17.362.518 9.598.664 4.786.776
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886751
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