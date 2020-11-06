***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.739.525 14.513.230 38.252.755Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.729.628 14.506.367 38.235.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 9.897 9.897 0 0 0 0 0 9.897 6.863 16.760Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -55.169 0 -55.169 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 23.729.628 101.828.722 135.974.354 51.525.495 187.499.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.943.565 -48.216.628Dönem Karı (Zararı)38.235.995 24.594.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.986.001 2.847.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 1.110.853 1.050.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.020.470 433.195Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 116.191 191.011Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.904.279 242.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.089.545 6.292.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 196.083 185.915Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.861 -56.308Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.287.489 6.162.576Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.393.084 -12.213.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -12.494.902 -20.603.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 13.537.838 11.404.145Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -484.742 404.482Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.951.278 -3.418.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 10.844.545 7.030.986Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -9.507.238 253.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.970.546 -70.298.620Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -90.558.879 -34.646.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 38.036 -273.006Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -73.764.315 -35.981.250Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 68.842.441 1.003.804Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.527.829 -402.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.748.550 -42.856.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -51.297 -59.470Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -6.922.164 -2.070.351Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.221.554 -3.230.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.905.574 -236.725Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-52.775.640 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -129.934 -236.725Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -121.934 -236.725Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -8.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.300.442 27.258.128Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 521.600.060 134.978.922Kredilerden Nakit Girişleri8 521.600.060 134.978.922Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -402.143.085 -103.448.977Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -402.143.085 -103.448.977Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.297.971 -905.498Ödenen Temettüler0 -12.000.000Ödenen Faiz32-33 2.141.438 8.633.681YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.548.697 -21.195.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.548.697 -21.195.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.948.343 75.381.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.399.646 54.185.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.401.639 23.951.777 75.484.975Finansal Yatırımlar7 0 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 368.479.065 276.085.099 205.718.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 14.257 47.682 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 368.464.808 276.037.417 205.367.184Diğer Alacaklar11 340.269 378.305 48.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 340.269 378.305 48.546Türev Araçlar12 1.879.125 153.862 0Stoklar13 170.047.474 98.187.438 39.432.197Peşin Ödenmiş Giderler15 14.988.203 10.469.419 3.587.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 82.551 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 12.562.690 3.055.452 3.242.585ARA TOPLAM588.698.465 412.499.422 327.853.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR588.698.465 412.499.422 327.853.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 239.020 242.530 247.210Maddi Duran Varlıklar18 340.324 319.588 336.980Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.789.310 2.712.681 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 834.844 877.851 966.131Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 834.844 877.851 966.131Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.228.592 8.907.932 15.100.031TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.432.090 13.060.582 20.254.751TOPLAM VARLIKLAR601.130.555 425.560.004 348.107.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 239.706.225 108.396.414 44.562.552Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 30.872 5.580.603 27.130.066Ticari Borçlar10 139.513.963 71.156.264 65.368.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.667.481 1.779.415 746.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 137.846.482 69.376.849 64.622.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 167.332 476.030 149.139Diğer Borçlar11 371.055 1.898.884 1.922.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 371.055 1.898.884 1.922.256Türev Araçlar12 0 0 1.073.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.333.322 7.545.008 4.101.491Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.506.978 1.263.549 214.011Kısa Vadeli Karşılıklar22 23.183.947 24.469.575 21.322.977Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 23.183.947 24.469.575 21.322.977ARA TOPLAM410.813.694 220.786.327 165.843.966TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER410.813.694 220.786.327 165.843.966UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.888.373 1.949.941 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar928.639 785.795 608.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 928.639 785.795 608.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.817.012 2.735.736 4.213.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER413.630.706 223.522.063 170.057.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 135.974.354 124.147.957 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.169 -65.066 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.169 -65.066 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.169 -65.066 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.099.094 54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı23.729.628 23.545.145 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar51.525.495 77.889.984 77.437.579TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27 187.499.849 202.037.941 178.050.702TOPLAM KAYNAKLAR601.130.555 425.560.004 348.107.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.227.334.489 677.521.784 514.725.059 244.923.551Satışların Maliyeti28 -1.170.244.998 -636.243.304 -494.330.861 -231.675.676TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.089.491 41.278.480 20.394.198 13.247.875BRÜT KAR (ZARAR)57.089.491 41.278.480 20.394.198 13.247.875Genel Yönetim Giderleri29 -11.498.343 -9.563.696 -4.335.688 -3.199.288Pazarlama Giderleri29 -10.983.988 -8.939.107 -3.886.150 -3.117.925Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 35.156.784 25.484.703 12.401.786 3.259.018Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -25.272.972 -21.148.288 -7.728.041 -2.578.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.490.972 27.112.092 16.846.105 7.611.252Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.903 6.067 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.495.875 27.118.159 16.846.105 7.611.252Finansman Gelirleri33 13.119.961 9.561.513 6.788.668 2.117.229Finansman Giderleri33 -8.535.296 -5.053.887 -4.081.234 -2.242.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.080.540 31.625.785 19.553.539 7.486.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.844.545 -7.030.986 -4.331.698 -1.659.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -10.165.593 -2.361.435 -4.538.717 -505.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -678.952 -4.669.551 207.019 -1.153.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.235.995 24.594.799 15.221.841 5.826.861DÖNEM KARI (ZARARI)38.235.995 24.594.799 15.221.841 5.826.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.506.367 7.232.389 5.648.416 1.041.686Ana Ortaklık Payları23.729.628 17.362.410 9.573.425 4.785.175Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,79098800 0,57874700 0,31911400 0,15950600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.760 -8.043 35.762 11.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 20.950 -10.054 44.703 14.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.190 2.011 -8.941 -2.813Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.190 2.011 -8.941 -2.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.760 -8.043 35.762 11.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.252.755 24.586.756 15.257.603 5.838.113Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.513.230 7.224.238 5.658.939 1.051.337Ana Ortaklık Payları23.739.525 17.362.518 9.598.664 4.786.776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886751BIST