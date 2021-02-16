***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.534.834 12.452.405 35.987.239Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.545.145 12.463.971 36.009.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.311 -10.311 0 0 0 0 0 0 -10.311 -11.566 -21.877Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.218 0 -42.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.107.432 12.860.357 37.967.789Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.149.650 12.903.083 38.052.733Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -42.218 -42.218 0 0 0 0 0 -42.218 -42.726 -84.944Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.175.992 -84.571.883Dönem Karı (Zararı)38.052.733 36.009.116Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.040.025 83.450Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 1.463.417 1.352.877Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.743.462 351.525Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 291.188 201.975Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.452.274 149.550Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.580.978 3.417.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 291.420 271.352Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.986 -54.903Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.875.384 3.201.501Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-698.778 -16.356.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -19.561.613 -25.154.571Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 22.764.398 14.920.560Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -232.887 534.813Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.668.676 -6.657.498Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 11.783.711 10.256.465Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -6.670.809 1.061.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.976.545 -114.311.295Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -31.530.147 -60.306.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -24.365 -329.759Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -49.086.349 -58.904.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 37.110.717 5.253.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.446.401 -23.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-883.787 -78.218.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -71.763 -121.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -11.447.680 -3.009.358Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)227.238 -3.222.014YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.961.885 -297.305Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-52.775.640 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -186.245 -297.305Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -170.245 -297.305Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -16.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.895.213 33.436.450Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 504.023.064 184.961.416Kredilerden Nakit Girişleri8 504.023.064 184.961.416Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -442.610.336 -147.733.202Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -442.610.336 -147.733.202Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.635.772 -1.216.219Ödenen Temettüler0 -12.000.000Ödenen Faiz32-33 2.118.257 9.424.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.242.664 -51.432.738NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.242.664 -51.432.738DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.948.343 75.381.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.705.679 23.948.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.706.560 23.951.777 75.484.975Finansal Yatırımlar7 0 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 310.992.734 276.085.099 205.718.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 669.266 47.682 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 310.323.468 276.037.417 205.367.184Diğer Alacaklar11 402.670 378.305 48.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 402.670 378.305 48.546Türev Araçlar12 0 153.862 0Stoklar13 144.821.513 98.187.438 39.432.197Peşin Ödenmiş Giderler15 12.693.659 10.469.419 3.587.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 82.551 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 9.726.261 3.055.452 3.242.585ARA TOPLAM499.343.397 412.499.422 327.853.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR499.343.397 412.499.422 327.853.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 237.850 242.530 247.210Maddi Duran Varlıklar18 362.847 319.588 336.980Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.637.705 2.712.681 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 818.227 877.851 966.131Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 818.227 877.851 966.131Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.758.092 8.907.932 15.100.031TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.814.721 13.060.582 20.254.751TOPLAM VARLIKLAR511.158.118 425.560.004 348.107.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 184.430.310 108.396.414 44.562.552Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 5.580.603 27.130.066Ticari Borçlar10 108.034.094 71.156.264 65.368.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 7.135.594 1.779.415 746.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 100.898.500 69.376.849 64.622.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 192.231 476.030 149.139Diğer Borçlar11 452.483 1.898.884 1.922.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 452.483 1.898.884 1.922.256Türev Araçlar12 3.104.246 0 1.073.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.927.494 7.545.008 4.101.491Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 424.702 1.263.549 214.011Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.597.177 24.469.575 21.322.977Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.597.177 24.469.575 21.322.977ARA TOPLAM321.162.737 220.786.327 165.843.966TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.162.737 220.786.327 165.843.966UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.649.857 1.949.941 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar1.130.641 785.795 608.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.130.641 785.795 608.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.780.498 2.735.736 4.213.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER323.943.235 223.522.063 170.057.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 137.342.261 124.147.957 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-107.284 -65.066 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.284 -65.066 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.284 -65.066 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.099.094 54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı25.149.650 23.545.145 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.872.622 77.889.984 77.437.579TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27 187.214.883 202.037.941 178.050.702TOPLAM KAYNAKLAR511.158.118 425.560.004 348.107.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.699.475.494 1.030.800.835Satışların Maliyeti28 -1.622.436.726 -970.172.236TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.038.768 60.628.599BRÜT KAR (ZARAR)77.038.768 60.628.599Genel Yönetim Giderleri29 -15.946.515 -12.802.318Pazarlama Giderleri29 -15.469.081 -12.721.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 42.924.817 28.269.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -33.237.581 -22.439.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.310.408 40.935.221Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 39.764 6.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.350.172 40.941.288Finansman Gelirleri33 9.189.434 11.281.051Finansman Giderleri33 -14.703.162 -5.956.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.836.444 46.265.581Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.783.711 -10.256.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -10.608.833 -4.058.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.174.878 -6.197.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.052.733 36.009.116DÖNEM KARI (ZARARI)38.052.733 36.009.116Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.903.083 12.463.971Ana Ortaklık Payları25.149.650 23.545.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,83832200 0,78483800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-84.944 -21.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -106.180 -27.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.236 5.470Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21.236 5.470Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-84.944 -21.877TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.967.789 35.987.239Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.860.357 12.463.971Ana Ortaklık Payları25.107.432 23.523.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910108BIST