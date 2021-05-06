***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -703 0 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.637.645 6.975.289 13.612.934Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.638.348 6.990.496 13.628.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-703 -703 0 0 0 0 0 0 -703 -15.207 -15.910Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.862.512 -52.775.640Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -65.769 0 -65.769 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 6.638.348 84.737.442 118.872.474 44.002.761 162.875.235Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.044 0 -8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.425.623 2.693.436 8.119.059Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.433.667 2.702.620 8.136.287Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -8.044 -8.044 0 0 0 0 0 -8.044 -9.184 -17.228Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -115.328 0 -115.328 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 5.433.667 108.682.411 142.767.884 52.566.058 195.333.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI161.199.419 20.394.985Dönem Karı (Zararı)8.136.287 13.628.844Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.716.482 2.081.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 413.970 370.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.302.712 1.033.425Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 33.029 70.236Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.269.683 963.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-113.041 -3.101.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 99.534 100.193Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.100 1.391Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -213.675 -3.203.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.352.867 -122.665Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -6.044.321 -3.604.403Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 9.048.097 3.260.497Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -227.982 -23.787Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.422.927 245.028Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 260.448 3.886.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 1.499.526 16.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler151.794.404 1.566.376Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 89.917.231 -25.155.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -17.896 -185.707Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 6.303.366 -11.103.894Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 55.764.974 34.689.851Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -173.271 3.321.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları165.647.173 17.277.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -37.776 -51.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -445.108 -1.264.622Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.964.870 4.433.841YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.649 -52.848.894Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -52.775.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -71.649 -73.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -71.649 -73.254Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.540.363 39.189.525Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 94.575.013 273.223.777Kredilerden Nakit Girişleri8 94.575.013 273.223.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -190.860.204 -234.518.119Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -190.860.204 -234.518.119Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-444.552 -424.010Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -4.810.620 907.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.587.407 6.735.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.587.407 6.735.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.705.679 23.948.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.293.086 30.683.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 80.306.663 20.706.560Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 222.465.401 310.992.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 669.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 222.465.401 310.323.468Diğer Alacaklar11 420.566 402.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 420.566 402.670Türev Araçlar12 3.496.546 0Stoklar13 136.248.464 144.821.513Peşin Ödenmiş Giderler15 19.476.433 12.693.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 8.226.735 9.726.261ARA TOPLAM470.640.808 499.343.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR470.640.808 499.343.397DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 236.680 237.850Maddi Duran Varlıklar18 399.134 362.847Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.433.904 2.637.705Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 797.832 818.227Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 797.832 818.227Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.553.261 7.758.092TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.420.811 11.814.721TOPLAM VARLIKLAR483.061.619 511.158.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 95.186.274 184.430.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 163.571.086 108.034.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 3.809.455 7.135.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 159.761.631 100.898.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 192.877 192.231Diğer Borçlar11 279.212 452.483İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 279.212 452.483Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.460.380 2.927.494Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.030.905 424.702Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.384.602 21.597.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 21.384.602 21.597.177ARA TOPLAM285.105.336 321.162.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.105.336 321.162.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.408.407 1.649.857Uzun Vadeli Karşılıklar1.213.934 1.130.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.213.934 1.130.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.622.341 2.780.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER287.727.677 323.943.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 142.767.884 137.342.261Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-115.328 -107.284Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.328 -107.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.328 -107.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.248.744 78.099.094Net Dönem Karı veya Zararı5.433.667 25.149.650Kontrol Gücü Olmayan Paylar52.566.058 49.872.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27 195.333.942 187.214.883TOPLAM KAYNAKLAR483.061.619 511.158.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 432.993.993 354.288.412Satışların Maliyeti28 -418.410.396 -335.386.887TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.583.597 18.901.525BRÜT KAR (ZARAR)14.583.597 18.901.525Genel Yönetim Giderleri29 -3.749.223 -3.384.183Pazarlama Giderleri29 -4.266.278 -3.532.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 14.598.051 10.665.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.733.474 -7.638.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.432.673 15.011.389Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.432.673 15.011.389Finansman Gelirleri33 1.233.062 4.640.029Finansman Giderleri33 -5.269.000 -2.135.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.396.735 17.515.560Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-260.448 -3.886.716Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -1.051.310 -2.488.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 790.862 -1.398.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.136.287 13.628.844DÖNEM KARI (ZARARI)8.136.287 13.628.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.702.620 6.990.496Ana Ortaklık Payları5.433.667 6.638.348Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,18112200 0,22127800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.228 -15.910Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -21.535 -19.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.307 3.977Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.307 3.977Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.228 -15.910TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.119.059 13.612.934Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.693.436 6.975.289Ana Ortaklık Payları5.425.623 6.637.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935025BIST