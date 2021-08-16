***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.342 0 -15.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.140.861 8.854.291 22.995.152Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.156.203 8.857.951 23.014.154Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.342 -15.342 0 0 0 0 0 0 -15.342 -3.660 -19.002Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -80.408 0 -80.408 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 14.156.203 92.255.297 126.375.690 45.866.556 172.242.246Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.624.130 6.429.300 20.053.430Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.585.804 6.398.539 19.984.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 38.326 38.326 0 0 0 0 0 38.326 30.761 69.087Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -68.958 0 -68.958 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 13.585.804 116.834.548 150.966.391 56.301.922 207.268.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.705.637 48.728.780Dönem Karı (Zararı)19.984.343 23.014.154Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.466.251 9.310.151Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 842.449 740.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-265.590 1.645.688Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.736 71.954Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -257.854 1.573.734Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.556.254 2.468.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 186.359 157.275Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.212 737Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.744.825 2.310.312Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.910.209 -1.183.106Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -14.247.194 -6.686.322Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 20.193.423 6.773.389Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.598.797 -150.062Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -437.223 -1.120.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 4.073.140 6.512.847Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -12.470.205 -874.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler134.295.420 17.166.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 41.098.004 -65.985.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -52.155 -113.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -50.246.567 9.029.984Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 143.562.942 75.484.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -66.804 -1.248.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.813.512 49.490.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -62.493 -51.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.177.272 -3.889.291Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.131.890 3.178.970YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-340.906 -52.853.399Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -52.775.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -340.906 -77.759Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -183.406 -77.759Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -157.500 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.518.270 71.097.471Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 58.410.621 354.868.004Kredilerden Nakit Girişleri8 58.410.621 354.868.004Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -163.251.895 -284.379.264Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -163.251.895 -284.379.264Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -938.179 -862.132Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -8.738.817 1.470.863YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.846.461 66.972.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.846.461 66.972.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.705.679 23.948.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.552.140 90.921.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 61.303.080 20.706.560Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 270.339.689 310.992.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 5.311 669.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 270.334.378 310.323.468Diğer Alacaklar11 454.825 402.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 454.825 402.670Türev Araçlar12 381.269 0Stoklar13 195.325.934 144.821.513Peşin Ödenmiş Giderler15 15.593.951 12.693.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 101.543 0Diğer Dönen Varlıklar26 22.196.466 9.726.261ARA TOPLAM565.696.757 499.343.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR565.696.757 499.343.397DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 235.510 237.850Maddi Duran Varlıklar18 474.420 362.847Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.824.573 2.637.705Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 934.936 818.227Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 934.936 818.227Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.047.034 7.758.092TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.516.473 11.814.721TOPLAM VARLIKLAR578.213.230 511.158.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 85.576.320 184.430.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 249.998.239 108.034.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 3.072.459 7.135.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 246.925.780 100.898.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 199.060 192.231Diğer Borçlar11 385.679 452.483İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 385.679 452.483Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 9.502.923 2.927.494Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.626.784 424.702Kısa Vadeli Karşılıklar22 18.854.564 21.597.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 18.854.564 21.597.177ARA TOPLAM368.143.569 321.162.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.143.569 321.162.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.633.200 1.649.857Uzun Vadeli Karşılıklar1.168.148 1.130.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.168.148 1.130.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.801.348 2.780.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER370.944.917 323.943.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 150.966.391 137.342.261Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-68.958 -107.284Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.958 -107.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.958 -107.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.248.744 78.099.094Net Dönem Karı veya Zararı13.585.804 25.149.650Kontrol Gücü Olmayan Paylar56.301.922 49.872.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR207.268.313 187.214.883TOPLAM KAYNAKLAR578.213.230 511.158.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 957.608.010 712.609.430 524.614.017 358.321.018Satışların Maliyeti28 -915.770.309 -675.914.137 -497.359.913 -340.527.250TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.837.701 36.695.293 27.254.104 17.793.768BRÜT KAR (ZARAR)41.837.701 36.695.293 27.254.104 17.793.768Genel Yönetim Giderleri29 -8.141.778 -7.162.655 -4.392.555 -3.778.472Pazarlama Giderleri29 -9.149.131 -7.097.838 -4.882.853 -3.565.063Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 30.786.703 22.754.998 16.188.652 12.089.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -24.508.537 -17.544.931 -15.775.063 -9.906.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.824.958 27.644.867 18.392.285 12.633.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 4.903 0 4.903Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.824.958 27.649.770 18.392.285 12.638.381Finansman Gelirleri33 5.901.448 6.331.293 4.668.386 1.691.264Finansman Giderleri33 -12.668.923 -4.454.062 -7.399.923 -2.318.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.057.483 29.527.001 15.660.748 12.011.441Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.073.140 -6.512.847 -3.812.692 -2.626.131Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -4.379.354 -5.626.876 -3.328.044 -3.138.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 306.214 -885.971 -484.648 512.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.984.343 23.014.154 11.848.056 9.385.310DÖNEM KARI (ZARARI)19.984.343 23.014.154 11.848.056 9.385.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.398.539 8.857.951 3.695.919 1.867.455Ana Ortaklık Payları13.585.804 14.156.203 8.152.137 7.517.855Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69.087 -19.002 86.315 -3.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 86.359 -23.753 107.894 -3.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.272 4.751 -21.579 773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.272 4.751 -21.579 773Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.087 -19.002 86.315 -3.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.053.430 22.995.152 11.934.371 9.382.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.429.300 8.854.291 3.735.864 1.867.455Ana Ortaklık Payları13.624.130 14.140.861 8.198.507 7.514.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958359BIST