***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.897 0 9.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.739.525 14.513.230 38.252.755Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.729.628 14.506.367 38.235.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.897 9.897 0 0 0 0 0 0 9.897 6.863 16.760Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -55.169 0 -55.169 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 23.729.628 101.828.722 135.974.354 51.525.495 187.499.849Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.889 0 42.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.906.195 15.906.195 15.949.084 7.210.049 23.159.133Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 15.906.195 15.906.195 15.906.195 7.195.184 23.101.379Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 42.889 42.889 0 0 0 0 0 42.889 14.865 57.754Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 -1.089.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 402.206 196.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.337 1.861Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.549.879 -1.287.489Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.231.917 -1.393.084Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -21.831.753 -12.494.902Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 31.680.724 13.537.838Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 198.485 -484.742Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 184.461 -1.951.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 5.322.206 10.844.545Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 7.810.416 -9.507.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler109.660.215 -96.970.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 35.946.497 -90.558.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -31.272 38.036Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 58.038.209 -73.764.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 9.746.580 68.842.441Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.960.201 -1.527.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları155.432.296 -56.748.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -295.708 -51.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -4.819.506 -6.922.164Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.635.089 -7.221.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-516.376 -52.905.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -52.775.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -516.376 -129.934Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -358.876 -121.934Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -157.500 -8.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.571.974 120.300.442Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 226.161.515 521.600.060Kredilerden Nakit Girişleri8 226.161.515 521.600.060Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -327.241.682 -402.143.085Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -327.241.682 -402.143.085Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.390.156 -1.297.971Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -13.101.651 2.141.438YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.863.821 -3.548.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.863.821 -3.548.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.705.679 23.948.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 66.569.500 20.399.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 66.535.005 20.706.560Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 274.877.689 310.992.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 214.041 669.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 274.663.648 310.323.468Diğer Alacaklar11 433.942 402.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 433.942 402.670Türev Araçlar12 441.632 0Stoklar13 87.553.744 144.821.513Peşin Ödenmiş Giderler15 15.559.449 12.693.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.915.845 9.726.261ARA TOPLAM447.317.306 499.343.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR447.317.306 499.343.397DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 234.340 237.850Maddi Duran Varlıklar18 611.004 362.847Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.299.422 2.637.705Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 914.541 818.227Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 914.541 818.227Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.164.415 7.758.092TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.223.722 11.814.721TOPLAM VARLIKLAR459.541.028 511.158.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 88.804.963 184.430.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 117.979.159 108.034.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 2.640.737 7.135.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 115.338.422 100.898.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 229.639 192.231Diğer Borçlar11 6.412.684 452.483İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.412.684 452.483Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 11.781.891 2.927.494Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.348.163 424.702Kısa Vadeli Karşılıklar22 20.050.635 21.597.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 20.050.635 21.597.177ARA TOPLAM246.607.134 321.162.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER246.607.134 321.162.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.394.931 1.649.857Uzun Vadeli Karşılıklar1.164.947 1.130.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.164.947 1.130.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.559.878 2.780.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER249.167.012 323.943.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 153.291.345 137.342.261Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-64.395 -107.284Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.395 -107.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.395 -107.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.248.744 78.099.094Net Dönem Karı veya Zararı15.906.195 25.149.650Kontrol Gücü Olmayan Paylar57.082.671 49.872.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.374.016 187.214.883TOPLAM KAYNAKLAR459.541.028 511.158.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.453.190.941 1.227.334.489 495.582.931 514.725.059Satışların Maliyeti28 -1.390.698.427 -1.170.244.998 -474.928.118 -494.330.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.492.514 57.089.491 20.654.813 20.394.198BRÜT KAR (ZARAR)62.492.514 57.089.491 20.654.813 20.394.198Genel Yönetim Giderleri29 -12.859.197 -11.498.343 -4.717.419 -4.335.688Pazarlama Giderleri29 -13.986.932 -10.983.988 -4.837.801 -3.886.150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 38.803.495 35.156.784 8.016.792 12.401.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -29.923.230 -25.272.972 -5.414.693 -7.728.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.526.650 44.490.972 13.701.692 16.846.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 4.903 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.526.650 44.495.875 13.701.692 16.846.105Finansman Gelirleri33 6.229.354 13.119.961 327.906 6.788.668Finansman Giderleri33 -22.332.419 -8.535.296 -9.663.496 -4.081.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.423.585 49.080.540 4.366.102 19.553.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.322.206 -10.844.545 -1.249.066 -4.331.698Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -5.742.967 -10.165.593 -1.363.613 -4.538.717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 420.761 -678.952 114.547 207.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.101.379 38.235.995 3.117.036 15.221.841DÖNEM KARI (ZARARI)23.101.379 38.235.995 3.117.036 15.221.841Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.195.184 14.506.367 796.645 5.648.416Ana Ortaklık Payları15.906.195 23.729.628 2.320.391 9.573.425Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,53020700 0,79098800 0,07734600 0,31911400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.754 16.760 -11.333 35.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 72.192 20.950 -14.167 44.703Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.438 -4.190 2.834 -8.941Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.438 -4.190 2.834 -8.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.754 16.760 -11.333 35.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.159.133 38.252.755 3.105.703 15.257.603Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.210.049 14.513.230 780.749 5.658.939Ana Ortaklık Payları15.949.084 23.739.525 2.324.954 9.598.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975895BIST