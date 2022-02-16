***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.218 0 -42.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.107.432 12.860.357 37.967.789Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.149.650 12.903.083 38.052.733Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.218 -42.218 0 0 0 0 0 0 -42.218 -42.726 -84.944Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.452 0 -51.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.330.097 31.330.097 31.278.645 21.155.784 52.434.429Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 31.330.097 31.330.097 31.330.097 21.194.479 52.524.576Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -51.452 -51.452 0 0 0 0 0 -51.452 -38.695 -90.147Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -158.736 0 -158.736 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.850.367 -12.175.992Dönem Karı (Zararı)52.524.576 38.052.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.212.729 6.040.025Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 1.643.264 1.463.417Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.199.650 2.743.462Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.554.863 291.188Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -355.213 2.452.274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.070.655 -2.580.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 571.399 291.420Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 4.461 2.986Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.494.795 -2.875.384Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.838.811 -698.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -31.960.149 -19.561.613Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 45.509.985 22.764.398Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -851.116 -232.887Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.140.091 -3.668.676Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 17.028.436 11.783.711Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -6.568.087 -6.670.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.636.076 -44.976.545Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -76.416.659 -31.530.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 44.569 -24.365Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 5.001.942 -49.086.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 37.650.063 37.110.717Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 84.009 -1.446.401Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.101.229 -883.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -295.708 -71.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -6.176.493 -11.447.680Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.778.661 227.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-516.376 -52.961.885Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -52.775.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -516.376 -186.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -358.876 -170.245Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -157.500 -16.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.816.762 61.895.213Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 266.758.747 504.023.064Kredilerden Nakit Girişleri8 266.758.747 504.023.064Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -283.838.914 -442.610.336Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -283.838.914 -442.610.336Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.847.357 -1.635.772Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -16.889.238 2.118.257YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.517.229 -3.242.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.517.229 -3.242.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 20.705.679 23.948.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.222.908 20.705.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.209.165 20.706.560Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 384.714.439 310.992.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 954.098 669.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 383.760.341 310.323.468Diğer Alacaklar11 358.101 402.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 358.101 402.670Türev Araçlar12 5.389.259 0Stoklar13 140.174.784 144.821.513Peşin Ödenmiş Giderler15 21.967.763 12.693.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 16.294.348 9.726.261ARA TOPLAM592.107.859 499.343.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR592.107.859 499.343.397DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 233.170 237.850Maddi Duran Varlıklar18 550.051 362.847Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.972.913 2.637.705Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 873.367 818.227Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 873.367 818.227Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.700.326 7.758.092TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.329.827 11.814.721TOPLAM VARLIKLAR603.437.686 511.158.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 172.599.148 184.430.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 144.833.041 108.034.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 16.999.225 7.135.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 127.833.816 100.898.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 197.802 192.231Diğer Borçlar11 536.492 452.483İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 536.492 452.483Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.638.350 2.927.494Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 11.196.343 424.702Kısa Vadeli Karşılıklar22 24.096.433 21.597.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 24.096.433 21.597.177ARA TOPLAM361.097.609 321.162.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.097.609 321.162.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.171.750 1.649.857Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.519.015 1.130.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.519.015 1.130.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.690.765 2.780.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER363.788.374 323.943.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 168.620.906 137.342.261Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-158.736 -107.284Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.736 -107.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.736 -107.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.248.744 78.099.094Net Dönem Karı veya Zararı31.330.097 25.149.650Kontrol Gücü Olmayan Paylar71.028.406 49.872.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR239.649.312 187.214.883TOPLAM KAYNAKLAR603.437.686 511.158.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.892.774.228 1.699.475.494Satışların Maliyeti28 -1.799.954.140 -1.622.436.726TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.820.088 77.038.768BRÜT KAR (ZARAR)92.820.088 77.038.768Genel Yönetim Giderleri29 -19.132.843 -15.946.515Pazarlama Giderleri29 -19.032.836 -15.469.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 51.582.726 42.924.817Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -37.733.521 -33.237.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.503.614 55.310.408Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 39.764Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.503.614 55.350.172Finansman Gelirleri33 30.395.902 9.189.434Finansman Giderleri33 -29.346.504 -14.703.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.553.012 49.836.444Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.028.436 -11.783.711Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -16.948.133 -10.608.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -80.303 -1.174.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.524.576 38.052.733DÖNEM KARI (ZARARI)52.524.576 38.052.733Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.194.479 12.903.083Ana Ortaklık Payları31.330.097 25.149.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,04433700 0,83832200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-90.147 -84.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -112.684 -106.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.537 21.236Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.537 21.236Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-90.147 -84.944TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.434.429 37.967.789Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.155.784 12.860.357Ana Ortaklık Payları31.278.645 25.107.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002131BIST