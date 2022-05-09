***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:12
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave SerPara Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.044 0 -8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.425.623 2.693.436 8.119.059
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.433.667 2.702.620 8.136.287
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.044 -8.044 0 0 0 0 0 0 -8.044 -9.184 -17.228
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -267.162 0 -267.162 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 5.006.443 139.585.284 173.518.923 75.700.699 249.219.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 441.085 413.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.051.146 2.302.712
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 97.752 33.029
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.953.394 2.269.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.424.584 -113.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 128.700 99.534
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.100 1.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.294.784 -213.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.905.935 1.352.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -9.114.666 -6.044.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 14.808.988 9.048.097
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 604.113 -227.982
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -392.500 -1.422.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.157.177 260.448
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 544.142 1.499.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.387.337 151.794.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.824.528 89.917.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 64.791 -17.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -47.679.597 6.303.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.479.895 55.764.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -117.164 -173.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.106 165.647.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -37.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -11.204.948 -445.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.777.547 -3.964.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.352 -71.649
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -30.352 -71.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -30.352 -71.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.698.611 -101.540.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 17.792.680 94.575.013
Kredilerden Nakit Girişleri
8 17.792.680 94.575.013
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 12.436.422 -190.860.204
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 12.436.422 -190.860.204
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -488.662 -444.552
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -6.041.829 -4.810.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.387.342 59.587.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.387.342 59.587.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.222.908 20.705.679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.835.566 80.293.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.809.731 23.209.165
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 354.184.659 384.714.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 337.292 954.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 353.847.367 383.760.341
Diğer Alacaklar
11 293.310 358.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 293.310 358.101
Türev Araçlar
12 0 5.389.259
Stoklar
13 185.900.987 140.174.784
Peşin Ödenmiş Giderler
15 60.542.127 21.967.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 15.750.206 16.294.348
ARA TOPLAM
627.481.020 592.107.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
627.481.020 592.107.859
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 232.000 233.170
Maddi Duran Varlıklar
18 529.533 550.051
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.030.186 1.972.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 845.180 873.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 845.180 873.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 11.807.129 7.700.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.444.028 11.329.827
TOPLAM VARLIKLAR
642.925.048 603.437.686
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 207.254.756 172.599.148
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 129.957.259 144.833.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 29.323.642 16.999.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 100.633.617 127.833.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 257.421 197.802
Diğer Borçlar
11 419.328 536.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 419.328 536.492
Türev Araçlar
12 7.669 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.087.730 7.638.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 7.200.413 11.196.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 34.392.317 24.096.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 34.392.317 24.096.433
ARA TOPLAM
390.576.893 361.097.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390.576.893 361.097.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.206.003 1.171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.922.530 1.519.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.922.530 1.519.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.128.533 2.690.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
393.705.426 363.788.374
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 173.518.923 168.620.906
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-267.162 -158.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.162 -158.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.162 -158.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
134.578.841 103.248.744
Net Dönem Karı veya Zararı
5.006.443 31.330.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.700.699 71.028.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.219.622 239.649.312
TOPLAM KAYNAKLAR
642.925.048 603.437.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 440.350.486 432.993.993
Satışların Maliyeti
28 -413.337.444 -418.410.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.013.042 14.583.597
BRÜT KAR (ZARAR)
27.013.042 14.583.597
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.496.060 -3.749.223
Pazarlama Giderleri
29 -5.271.100 -4.266.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 29.807.240 14.598.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.139.066 -8.733.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.914.056 12.432.673
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.914.056 12.432.673
Finansman Gelirleri
33 2.824.825 1.233.062
Finansman Giderleri
33 -15.791.542 -5.269.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.947.339 8.396.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.157.177 -260.448
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.209.017 -1.051.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 4.051.840 790.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.790.162 8.136.287
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.790.162 8.136.287
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.783.719 2.702.620
Ana Ortaklık Payları
5.006.443 5.433.667
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,16688100 0,18112200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-219.852 -17.228
eliri
54.963 4.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
aylar
4.672.293 2.693.436
Ana Ortaklık Payları
4.898.017 5.425.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027886
BIST