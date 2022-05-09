***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave SerPara Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.044 0 -8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.425.623 2.693.436 8.119.059Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.433.667 2.702.620 8.136.287Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.044 -8.044 0 0 0 0 0 0 -8.044 -9.184 -17.228Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -267.162 0 -267.162 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 5.006.443 139.585.284 173.518.923 75.700.699 249.219.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIAmortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 441.085 413.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.051.146 2.302.712Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 97.752 33.029Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.953.394 2.269.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.424.584 -113.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 128.700 99.534Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.100 1.100Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 10.294.784 -213.675Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.905.935 1.352.867Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -9.114.666 -6.044.321Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 14.808.988 9.048.097Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 604.113 -227.982Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -392.500 -1.422.927Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.157.177 260.448Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 544.142 1.499.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.387.337 151.794.404Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 30.824.528 89.917.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 64.791 -17.896Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -47.679.597 6.303.366Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -15.479.895 55.764.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -117.164 -173.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-73.106 165.647.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -37.776Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -11.204.948 -445.108Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.777.547 -3.964.870YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.352 -71.649Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -30.352 -71.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -30.352 -71.649Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.698.611 -101.540.363Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 17.792.680 94.575.013Kredilerden Nakit Girişleri8 17.792.680 94.575.013Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 12.436.422 -190.860.204Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 12.436.422 -190.860.204Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -488.662 -444.552Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -6.041.829 -4.810.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.387.342 59.587.407NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.387.342 59.587.407DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.222.908 20.705.679DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.835.566 80.293.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.809.731 23.209.165Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 354.184.659 384.714.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 337.292 954.098İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 353.847.367 383.760.341Diğer Alacaklar11 293.310 358.101İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 293.310 358.101Türev Araçlar12 0 5.389.259Stoklar13 185.900.987 140.174.784Peşin Ödenmiş Giderler15 60.542.127 21.967.763Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 15.750.206 16.294.348ARA TOPLAM627.481.020 592.107.859TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR627.481.020 592.107.859DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 232.000 233.170Maddi Duran Varlıklar18 529.533 550.051Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.030.186 1.972.913Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 845.180 873.367Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 845.180 873.367Ertelenmiş Vergi Varlığı35 11.807.129 7.700.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.444.028 11.329.827TOPLAM VARLIKLAR642.925.048 603.437.686KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 207.254.756 172.599.148Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 129.957.259 144.833.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 29.323.642 16.999.225İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 100.633.617 127.833.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 257.421 197.802Diğer Borçlar11 419.328 536.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 419.328 536.492Türev Araçlar12 7.669 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 11.087.730 7.638.350Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 7.200.413 11.196.343Kısa Vadeli Karşılıklar22 34.392.317 24.096.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 34.392.317 24.096.433ARA TOPLAM390.576.893 361.097.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER390.576.893 361.097.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.206.003 1.171.750Uzun Vadeli Karşılıklar1.922.530 1.519.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.922.530 1.519.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.128.533 2.690.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER393.705.426 363.788.374ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 173.518.923 168.620.906Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-267.162 -158.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.162 -158.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.162 -158.736Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları134.578.841 103.248.744Net Dönem Karı veya Zararı5.006.443 31.330.097Kontrol Gücü Olmayan Paylar75.700.699 71.028.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.219.622 239.649.312TOPLAM KAYNAKLAR642.925.048 603.437.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 440.350.486 432.993.993Satışların Maliyeti28 -413.337.444 -418.410.396TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.013.042 14.583.597BRÜT KAR (ZARAR)27.013.042 14.583.597Genel Yönetim Giderleri29 -5.496.060 -3.749.223Pazarlama Giderleri29 -5.271.100 -4.266.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 29.807.240 14.598.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -20.139.066 -8.733.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.914.056 12.432.673Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.914.056 12.432.673Finansman Gelirleri33 2.824.825 1.233.062Finansman Giderleri33 -15.791.542 -5.269.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.947.339 8.396.735Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.157.177 -260.448Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -7.209.017 -1.051.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 4.051.840 790.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.790.162 8.136.287DÖNEM KARI (ZARARI)9.790.162 8.136.287Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.783.719 2.702.620Ana Ortaklık Payları5.006.443 5.433.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,16688100 0,18112200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-219.852 -17.228eliri54.963 4.307Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarıaylar4.672.293 2.693.436Ana Ortaklık Payları4.898.017 5.425.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027886BIST