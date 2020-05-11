***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.05.2020Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,8 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,10 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Datagate_2019_Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Datagate 2019 Olağan Genel Kurulu Daveti ve Vekaletnamesi.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 11 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 11:00'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844218BIST