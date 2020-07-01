DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.672.537
|% 10,00
|KENT
|565,10
|13.744.155
|% 9,98
|AYEN
|6,06
|113.202.033
|% 9,98
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5092
|8,5518
|% 0,41
|Frank
|7,2222
|7,2657
|% 0,23
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,54
|Cumhuriyet
|2.520
|2.541
|-15,80
|Tam
|2.594
|2.608
|-16,20
|Yarım
|1.260
|1.276
|-7,90
|Çeyrek
|630
|639
|-4,00
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
Seans Raporu
- 17:50ULAS Yüzde -6.11 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 604 adet işlem
- 17:47XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1761, 1 kaybederek (% -1.31 ) 132, 958
- 17:47XU100 Endeks 115, 671 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 22, 116.00 milyon TL de
- 17:45YKSLN Yüzde -4.10 oranında düşüşle 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 560 adet işlem
- 17:42XU100 Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 21, 907.00 milyon TL de