***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 11:26
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme
11:561.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
11:568,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1244
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:569,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1201
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:56477,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,61
|Açılış
|: 477,49
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:56
|FORMT
|1,15
|3.243.035
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|975.708
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.745
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|804.635
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.841.523
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|815.885.343
|% 0,72
|
|EREGL
|18,01
|355.716.734
|% 0,95
|
|KOZAL
|107,50
|234.453.719
|% 2,28
|
|SISE
|7,15
|221.270.737
|% 0,28
|
|PETKM
|6,29
|198.287.240
|% -1,41
|
|GARAN
|7,01
|815.885.343
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,79
|160.060.289
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,08
|155.633.812
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|66.073.069
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,88
|195.024.788
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3035
|% 1,52
|
|Euro
|9,9784
|9,9867
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,4988
|11,5564
|% 1,21
|
|Frank
|9,0168
|9,0712
|% 1,46
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% 1,38
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,15
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,43
|