***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin % 49,13 ortağı olması sebebi ile 31.03.2020 tarih ve sonrası finansal tablolar konsolide olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830773BIST