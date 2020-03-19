***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 16:55
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin % 49,13 ortağı olması sebebi ile 31.03.2020 tarih ve sonrası finansal tablolar konsolide olarak düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830773
BIST
16:4184.608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -968,91
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:416,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:417,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:41308,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,96
|Açılış
|: 308,75
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|472.979
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.088.548
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.844.597
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.349
|% 9,93
|
|HUBVC
|11,68
|89.125.661
|% -10,64
|
|LKMNH
|4,25
|885.819
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|46.386.247
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.537.675
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.808.396
|% -9,94
|
|GARAN
|7,67
|755.843.760
|% -4,13
|
|ASELS
|21,04
|682.854.913
|% -3,22
|
|THYAO
|7,96
|586.056.042
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,91
|325.287.363
|% -3,54
|
|ISFIN
|2,84
|195.553.435
|% 9,23
|
|YKBNK
|1,91
|325.287.363
|% -3,54
|
|GARAN
|7,67
|755.843.760
|% -4,13
|
|ODAS
|1,17
|104.175.791
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,74
|63.016.336
|% -3,90
|
|THYAO
|7,96
|586.056.042
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5614
|7,5994
|% 0,64
|
|Frank
|6,6647
|6,7048
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7306
|1,7393
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-12,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.059
|2.112
|-19,63
|
|Yarım
|995
|1.021
|-9,49
|
|Çeyrek
|499
|511
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|12,04
|12,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,88
|25,88
|1,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:51IHLGM
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 420, 759 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 84, 864 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 5, 926.00 milyon TL de
-
16:50ARTI
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 0.60 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 632 adet işlem
-
16:49ERSU
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 042, 104 adet işlem
-
16:47TIRE
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 499, 180 adet işlem