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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2020 10:22
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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz 04.03.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile Türk Telekom Grubu ile mevcut devam eden sözleşme yerine 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı.
 
 
Söz konusu sözleşmeye yapılan ilave sözleşme ile 01.04.2020 tarihinden önce yürürlükte olan sözleşme kapsamındaki tüm bölge ve ürünlerin distribütörlüğünü kapsayan faaliyetimize yeniden başlamış bulunmaktayız.
 
 
 
 
Bu kapsamda Şirketimiz Türk Telekom Grubu tarafından yetkilendirilmiş TTM'lere (Türk Telekom Mağazası), EDM'lere
 
(Entegre Dağıtım Merkezi) ve ASK'lara (Aktif Satış Kanalı) akıllı telefon, tablet, aksesuar ve Türk Telekom Grubu ürünlerini satmaya/dağıtımını yapmaya devam edecektir. Taraflar 75 gün önce bildirmek kaydı ile ilave sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838512


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RTALB 9,51 9.287.215 % 9,94  
GLRYH 4,44 4.264.806 % 9,90  
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Riyal 1,8333 1,8425 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 7,99  
Altın Gr. 383 383 1,27  
Cumhuriyet 2.456 2.516 12,00  
Tam 2.524 2.589 12,30  
Yarım 1.228 1.260 6,00  
Çeyrek 616 630 3,00  
Gümüş.Ons 15,46 15,50 0,00  
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