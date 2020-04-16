***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 04.03.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile Türk Telekom Grubu ile mevcut devam eden sözleşme yerine 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı.Söz konusu sözleşmeye yapılan ilave sözleşme ile 01.04.2020 tarihinden önce yürürlükte olan sözleşme kapsamındaki tüm bölge ve ürünlerin distribütörlüğünü kapsayan faaliyetimize yeniden başlamış bulunmaktayız.Bu kapsamda Şirketimiz Türk Telekom Grubu tarafından yetkilendirilmiş TTM'lere (Türk Telekom Mağazası), EDM'lere(Entegre Dağıtım Merkezi) ve ASK'lara (Aktif Satış Kanalı) akıllı telefon, tablet, aksesuar ve Türk Telekom Grubu ürünlerini satmaya/dağıtımını yapmaya devam edecektir. Taraflar 75 gün önce bildirmek kaydı ile ilave sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838512BIST