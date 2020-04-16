***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 10:22
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 04.03.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile Türk Telekom Grubu ile mevcut devam eden sözleşme yerine 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı.
Söz konusu sözleşmeye yapılan ilave sözleşme ile 01.04.2020 tarihinden önce yürürlükte olan sözleşme kapsamındaki tüm bölge ve ürünlerin distribütörlüğünü kapsayan faaliyetimize yeniden başlamış bulunmaktayız.
Bu kapsamda Şirketimiz Türk Telekom Grubu tarafından yetkilendirilmiş TTM'lere (Türk Telekom Mağazası), EDM'lere
(Entegre Dağıtım Merkezi) ve ASK'lara (Aktif Satış Kanalı) akıllı telefon, tablet, aksesuar ve Türk Telekom Grubu ürünlerini satmaya/dağıtımını yapmaya devam edecektir. Taraflar 75 gün önce bildirmek kaydı ile ilave sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838512
BIST
11:3495.843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -12,22
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:346,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:347,5246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:34383,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 383,04
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.287.215
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.443.629
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|16.642.335
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,23
|388.235.105
|% -1,25
|
|ASELS
|26,46
|269.899.125
|% 0,08
|
|MGROS
|30,16
|269.832.414
|% 4,50
|
|GARAN
|8,16
|207.613.133
|% -0,61
|
|ECILC
|4,63
|201.134.484
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,00
|43.470.050
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,93
|79.433.256
|% -0,52
|
|THYAO
|10,23
|388.235.105
|% -1,25
|
|ISFIN
|3,05
|94.385.336
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6538
|% -0,23
|
|Frank
|7,1229
|7,1658
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8333
|1,8425
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.516
|12,00
|
|Tam
|2.524
|2.589
|12,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,29
|
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11:45XU030
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