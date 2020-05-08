***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 17:00
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 04.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Türk Telekom Grubu ile mevcut devam eden sözleşme yerine 01.04.2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesine imzaladığını, 16.04.2020 tarihli özel durum açıklaması ile de sözleşeme ek bir protokol yapılarak, Türk Telekom Grubu tarafından TTM'lere (Türk Telekom Mağazası), EDM'lere (Entegre Dağıtım Merkezi) ve ASK'lara (Aktif Satış Kanalı) akıllı telefon, tablet, aksesuar ve Türk Telekom Grubu ürünlerini satmaya/dağıtımını yapmaya eskiden olduğu gibi devam edileceğini, tarafların bu protokol ile tanınan satış yetkisi ve hakkının 75 gün önce ihbar etmek kaydı ile, tek taraflı fesih etme yetkisine sahip olduğunu bildirmişti. Türk Telekom Grubu'nun 07.05.2020 tarihinde yapmış olduğu bildirim ile, ek protokol kapsamında tanımlanmış satış yetkisinin 20.07.2020 tarihinde sona ereceğini şirketimize iletmiştir.
Yapılan bu değişiklik çerçevesinde 04.03.2020 tarihli özel durum açıklaması ile bildirdiğimiz sözleşme kapsamındaki
Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü devam ederken, bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843702
BIST
17:2897.899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -500,12
|Açılış
|: 98.903
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|Önceki Kapanış
|: 98.399
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99.514
En Düşük
97.790
17:287,1134
En Yüksek
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|: 0,29%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:287,7441
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|: 0,71%
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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17:28394,65
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|Açılış
|: 394,65
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|Önceki Kapanış
|: 392,85
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396,42
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.161.114
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.596.384
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.005.260
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.660.236
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,75
|60.962.518
|% -7,72
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,49
|1.057.289.023
|% -4,23
|
|GARAN
|7,91
|755.087.422
|% -1,37
|
|HALKB
|5,35
|607.237.124
|% 3,08
|
|ISFIN
|3,51
|597.268.917
|% 5,09
|
|AFYON
|2,85
|596.736.687
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,49
|1.057.289.023
|% -4,23
|
|AFYON
|2,85
|596.736.687
|% 2,52
|
|IHLGM
|1,11
|209.452.365
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,11
|390.115.024
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,51
|597.268.917
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8468
|8,8912
|% 0,85
|
|Frank
|7,3181
|7,3622
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8941
|1,9036
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,77
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.575
|6,10
|
|Tam
|2.592
|2.642
|6,30
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,10
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,56
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,56
|0,04
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|B. Petrol
|30,30
|30,30
|0,84
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