***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 16:53
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Yönetim kurulu üyeliğinden 09.09.2020 tarihi itibariyle istifa etmiş olan Tayfun Ateş yerine Kaan Bilecik'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874210
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05467,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,09
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.009.978
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|405.419
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|1.017.447
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|29.108.960
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.802
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.836.510
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.482.340
|% -9,93
|
|ODAS
|2,62
|811.949.908
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|453.750.496
|% -0,55
|
|RTALB
|51,90
|445.375.331
|% -8,38
|
|ADESE
|2,17
|348.164.125
|% 4,83
|
|TURSG
|5,97
|314.629.879
|% -0,83
|
|ODAS
|2,62
|811.949.908
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|453.750.496
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|348.164.125
|% 4,83
|
|HLGYO
|2,13
|191.217.622
|% -1,84
|
|IHYAY
|1,25
|72.675.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4829
|7,4843
|% 0,03
|
|Euro
|8,8459
|8,8550
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,6998
|9,7485
|% 0,14
|
|Frank
|8,1638
|8,2129
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|12,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında