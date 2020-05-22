***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 454.545 TRY 0 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 29999545.455 TRY 100 İmtiyazı Bulunmamaktadır İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş Tüketici Elektroniği 23000000 11300994 TRY 49,13 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846616BIST