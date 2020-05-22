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***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.05.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 454.545 TRY 0 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 29999545.455 TRY 100 İmtiyazı Bulunmamaktadır İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş Tüketici Elektroniği 23000000 11300994 TRY 49,13 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846616


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.813 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2774 8,3189 % 0,01  
Frank 6,9817 7,0238 % 0,15  
Riyal 1,8079 1,8169 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 8,72  
Altın Gr. 380 380 3,17  
Cumhuriyet 2.461 2.498 23,30  
Tam 2.534 2.563 23,90  
Yarım 1.236 1.253 11,70  
Çeyrek 618 627 5,80  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,10  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,03  
B. Petrol 34,41 34,41 -1,66  
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