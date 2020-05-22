***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.05.2020 18:13
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 454.545 TRY 0 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 29999545.455 TRY 100 İmtiyazı Bulunmamaktadır İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş Tüketici Elektroniği 23000000 11300994 TRY 49,13 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846616
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,80
|Açılış
|: 379,99
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2774
|8,3189
|% 0,01
|
|Frank
|6,9817
|7,0238
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8079
|1,8169
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,72
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.498
|23,30
|
|Tam
|2.534
|2.563
|23,90
|
|Yarım
|1.236
|1.253
|11,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,41
|34,41
|-1,66
|