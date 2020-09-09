***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2020 17:23
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Ortak olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları 0.000045 - Bağımsız Üye Değil Yoktur
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri 0.000045 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri 0.00045 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BERRİN ÖNDER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman - Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Logos Portföy yönetim şirketinde yönetim kurulu üyesidir. - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - - - Bağımsız Üye -
KAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.09.2020 İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874228
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,28
|Açılış
|: 468,11
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DIRIT
|2,64
|1.909.621
|% -9,90
|
|EUKYO
|2,01
|10.799.838
|% -9,05
|
|JANTS
|129,00
|121.638.055
|% -8,64
|
|TDGYO
|6,56
|36.969.457
|% -8,51
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|TSPOR
|7,16
|701.397.843
|% 9,98
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4857
|7,4894
|% 0,09
|
|Euro
|8,8461
|8,8543
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7157
|9,7644
|% 0,30
|
|Frank
|8,1700
|8,2192
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında