***DGATE* *DESPC*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DGATE******DESPC*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [DESPC]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/03/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi23.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.03.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı11.300.994Beher Payın Alış Fiyatı4,67Toplam Tutar52.775.641,98Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)49,13%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)49,13%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)49,13%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)19,22%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,02%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAçıklamada detaylı bilgi verilmekteKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiGrup Şirketi - OrtaklarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniOrtak olunan şirket halka açık bir şirkettir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yatırım ve büyüme planları doğrultusunda tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarları ile görüşmüş, aşağıda detayları verilen 11.300.994 adet paylarını (% 49,13) birim fiyatı 4,67 TL'den olmak üzere 52.775.641,98 TL karşılığında peşin bedelle satın almıştır. 11.300.994 adet payın 4.000 adedi A grubu diğerleri ise B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.Pay SahibiPay AdediBirim FiyatTutarNevres Erol Bilecik1.803.9964,678.424.661,32Ayşe İnci Bilecik3.6844,6717.204,28Salih Baş3.6844,6717.204,28Çetin Ekinci3.6844,6717.204,28Desbil Teknolojik Ürünler A.Ş.9.482.2624,6744.282.163,54Halil Duman3.6844,6717.204,28Toplam11.300.99452.775.641,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827447BIST