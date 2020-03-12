***DGATE* *DESPC*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.03.2020 13:59
***DGATE******DESPC*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
23.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.03.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
11.300.994
Beher Payın Alış Fiyatı
4,67
Toplam Tutar
52.775.641,98
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
49,13%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
49,13%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
49,13%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
19,22%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,02%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Açıklamada detaylı bilgi verilmekte
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi - Ortakları
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Ortak olunan şirket halka açık bir şirkettir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz yatırım ve büyüme planları doğrultusunda tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarları ile görüşmüş, aşağıda detayları verilen 11.300.994 adet paylarını (% 49,13) birim fiyatı 4,67 TL'den olmak üzere 52.775.641,98 TL karşılığında peşin bedelle satın almıştır. 11.300.994 adet payın 4.000 adedi A grubu diğerleri ise B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Pay Sahibi
Pay Adedi
Birim Fiyat
Tutar
Nevres Erol Bilecik
1.803.996
4,67
8.424.661,32
Ayşe İnci Bilecik
3.684
4,67
17.204,28
Salih Baş
3.684
4,67
17.204,28
Çetin Ekinci
3.684
4,67
17.204,28
Desbil Teknolojik Ürünler A.Ş.
9.482.262
4,67
44.282.163,54
Halil Duman
3.684
4,67
17.204,28
Toplam
11.300.994
52.775.641,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827447
BIST