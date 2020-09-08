***DGATE* *INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE******INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DGATE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından halka açık Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin (DGATE) % 10'luk hissesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde borsada satmayı planlamaktadır. Planlanan bu satış neticesinde elde edilmesi beklenen fon tutarı şirketimiz İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin (INDES) gelecek büyüme hedeflerini desteklemek amaçlı olarak kullanılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873886BIST