***DGATE* *INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 11:01
***DGATE******INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından halka açık Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin (DGATE) % 10'luk hissesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde borsada satmayı planlamaktadır. Planlanan bu satış neticesinde elde edilmesi beklenen fon tutarı şirketimiz İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin (INDES) gelecek büyüme hedeflerini desteklemek amaçlı olarak kullanılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873886
BIST
15:271.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,70
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:277,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4875
En Düşük
7,4364
15:278,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:27462,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 462,02
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.377.719
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.551
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.569.800
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.151.149
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|FENER
|44,66
|611.377.822
|% 9,68
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|RTALB
|58,55
|436.056.911
|% -1,93
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|430.041.126
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,93
|109.176.312
|% 1,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4842
|7,4877
|% 0,45
|
|Euro
|8,8315
|8,8383
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% -0,49
|
|Frank
|8,1271
|8,1760
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.053
|3.129
|-6,93
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-3,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,63
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 25 kaybederek (% -0.91 ) 1, 221
-
15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, BJKAS
-
15:36XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
-
15:36INTEM
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 371 adet işlem
-
15:35AKYHO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 412 adet işlem