***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 15:22
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819041
BIST
16:34120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,75
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:346,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:346,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:34307,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,31
|Açılış
|: 307,58
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,70
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.174.258
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|ALCTL
|20,20
|66.751.331
|% 13,42
|
|GEDIK
|12,19
|57.656.528
|% 11,83
|
|TUKAS
|12,40
|3.731.125
|% -18,74
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,40
|12.709.821
|% -8,40
|
|RHEAG
|2,17
|45.935.205
|% -7,66
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|28,98
|1.278.428.596
|% 2,69
|
|THYAO
|14,91
|1.268.500.055
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|605.140.414
|% 5,80
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|ISGYO
|2,19
|605.140.414
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|CEMAS
|1,23
|198.925.054
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|286.444.926
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8656
|7,9051
|% 0,06
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|3,20
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,39
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,12
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|0,88
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:48LUKSK
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 231 adet işlem
-
16:47OZBAL
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 255, 134 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -549, 99 kaybederek (% -0.38 ) 143, 539
-
16:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GSRAY, GEDIZ, AYCES
-
16:46XU100
Endeks 120, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 10, 341.00 milyon TL de