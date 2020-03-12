***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:38
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827342
BIST
10:4898.157
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -2.809,31
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:486,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:487,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:48328,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,84
|Açılış
|: 328,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,74
|25.393.535
|% 19,13
|
|ECILC
|4,63
|132.088.591
|% 16,04
|
|SELEC
|8,48
|48.053.760
|% 14,91
|
|DEVA
|11,37
|62.435.383
|% 14,39
|
|VKING
|3,88
|4.427.084
|% 14,12
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|RYSAS
|4,78
|11.776.831
|% -15,99
|
|RYGYO
|4,48
|6.176.359
|% -15,95
|
|NETAS
|8,92
|3.893.553
|% -15,53
|
|ALCTL
|13,72
|4.524.330
|% -15,36
|
|THYAO
|8,96
|180.138.073
|% -6,76
|
|ASELS
|25,06
|135.632.876
|% -4,20
|
|ECILC
|4,63
|132.088.591
|% 16,04
|
|MGROS
|24,18
|94.384.458
|% 5,22
|
|BIMAS
|57,85
|62.702.316
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,02
|48.908.581
|% -8,93
|
|ADESE
|1,34
|45.555.926
|% 1,52
|
|ECILC
|4,63
|132.088.591
|% 16,04
|
|ODAS
|1,44
|42.086.658
|% -10,56
|
|EKGYO
|1,18
|32.936.642
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9612
|8,0012
|% 0,28
|
|Frank
|6,6504
|6,6905
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|4,34
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,68
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|-1,81
|