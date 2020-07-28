***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:35
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862311
BIST
11:071.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.181
11:076,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:078,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:07424,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,16
|Açılış
|: 424,88
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|16.696.283
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|POLTK
|165,70
|291.963
|% 9,95
|
|TDGYO
|5,77
|3.650.836
|% 9,90
|
|QNBFL
|148,30
|22.766.581
|% 9,85
|
|NIBAS
|18,58
|14.789.020
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|CEOEM
|4,77
|11.521.299
|% -6,47
|
|ITTFH
|3,74
|31.878.164
|% -6,27
|
|IHLGM
|1,78
|140.451.763
|% -2,73
|
|ODAS
|2,67
|72.504.173
|% -1,84
|
|HLGYO
|2,48
|57.510.081
|% -1,59
|
|FLAP
|4,69
|49.873.452
|% 6,59
|
|ADESE
|2,19
|42.111.881
|% -4,37
|
|IHLGM
|1,78
|140.451.763
|% -2,73
|
|ODAS
|2,67
|72.504.173
|% -1,84
|
|HLGYO
|2,48
|57.510.081
|% -1,59
|
|ADESE
|2,19
|42.111.881
|% -4,37
|
|KUYAS
|3,04
|33.371.250
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8265
|8,8707
|% 0,06
|
|Frank
|7,4380
|7,4828
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8311
|1,8402
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-28,95
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.805
|-22,20
|
|Tam
|2.851
|2.884
|-22,80
|
|Yarım
|1.384
|1.408
|-11,10
|
|Çeyrek
|694
|705
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-1,39
|
|Gümüş Gr.
|5,07
|5,08
|-0,36
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,16
|