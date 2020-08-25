***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 11:02
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871007
BIST
13:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:058,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:05457,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:03
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|8.597.891
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.750
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|DERAS
|9,01
|9.254.545
|% -6,15
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,39
|861.643.009
|% 2,80
|
|PETKM
|4,18
|734.803.378
|% 0,97
|
|SASA
|15,77
|532.947.651
|% 5,84
|
|GUSGR
|6,59
|443.426.347
|% 2,33
|
|TUPRS
|84,00
|346.000.643
|% -0,36
|
|PETKM
|4,18
|734.803.378
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,92
|287.728.239
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|283.164.589
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,12
|341.069.592
|% 6,85
|
|BJKAS
|3,27
|272.407.650
|% 2,83
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3868
|7,3923
|% 0,20
|
|Euro
|8,7421
|8,7500
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6616
|9,7101
|% 0,51
|
|Frank
|8,0935
|8,1423
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,11
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,76
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-26,05
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,60
|
|Çeyrek
|734
|750
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,15
|