***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:01
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871364
BIST
10:091.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.107
10:097,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
10:098,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
10:09458,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,33
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ULAS
|2,64
|1.407.392
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|2.675.891
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|1.620.508
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|3.114.833
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|7,10
|604.740
|% -6,46
|
|MEPET
|3,51
|67.374
|% -5,14
|
|DGGYO
|12,12
|1.574.484
|% -4,34
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|GUSGR
|6,76
|112.968.333
|% 2,74
|
|GARAN
|6,96
|66.065.898
|% 0,87
|
|SISE
|6,27
|59.159.176
|% 0,32
|
|FENER
|23,92
|54.592.657
|% 3,82
|
|SASA
|15,44
|34.575.325
|% 2,05
|
|GUSGR
|6,76
|112.968.333
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,88
|21.519.621
|% 1,08
|
|GARAN
|6,96
|66.065.898
|% 0,87
|
|SISE
|6,27
|59.159.176
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,02
|24.506.915
|% 1,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3548
|% -0,10
|
|Euro
|8,6898
|8,7023
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,6866
|9,7351
|% -0,14
|
|Frank
|8,0702
|8,1188
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,09
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-13,09
|
|Altın Gr.
|459
|460
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,29
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|-0,08
|