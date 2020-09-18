***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 10:43
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875593
BIST
11:591.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
11:597,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5703
En Düşük
7,5327
11:598,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
11:59475,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,68
|Açılış
|: 475,41
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,67
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|802.154.303
|% 3,50
|
|PETKM
|4,43
|382.031.087
|% 1,37
|
|AVOD
|4,24
|218.214.465
|% -4,50
|
|HLGYO
|2,52
|206.404.350
|% 4,13
|
|SASA
|16,96
|161.465.676
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,25
|802.154.303
|% 3,50
|
|PETKM
|4,43
|382.031.087
|% 1,37
|
|HLGYO
|2,52
|206.404.350
|% 4,13
|
|AVOD
|4,24
|218.214.465
|% -4,50
|
|IHLAS
|1,07
|51.350.667
|% 0,94
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5633
|7,5703
|% 0,31
|
|Euro
|8,9733
|8,9796
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7909
|9,8400
|% 0,32
|
|Frank
|8,2918
|8,3418
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0100
|2,0201
|% 0,22
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,71
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,04
|