***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 10:35
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878496
BIST
11:031.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:037,7620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
11:039,1401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:03476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:03
|YAPRK
|85,80
|1.475.331
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.343.471
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|328.733
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.085.291
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|ASELS
|18,81
|208.364.733
|% 0,59
|
|GUBRF
|37,20
|176.020.722
|% 6,16
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|113.682.863
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,49
|135.535.286
|% -0,29
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7576
|7,7620
|% -0,03
|
|Euro
|9,1333
|9,1401
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0375
|10,0879
|% -0,12
|
|Frank
|8,4469
|8,4978
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0621
|2,0724
|% -0,08
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,23
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,05
|