***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 14:26
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903462
BIST
15:431.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:437,4509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:439,0212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0362
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:43443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,46
|Açılış
|: 443,16
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:42
|GEREL
|7,81
|549.815.401
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.866.565
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.248.993
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.510.393
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|65.685.056
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.008.687
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.389.161
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.165.298.066
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,97
|1.032.576.892
|% 3,39
|
|SISE
|7,89
|683.887.860
|% -0,63
|
|KARSN
|4,18
|681.120.398
|% 1,46
|
|GARAN
|9,99
|678.446.104
|% -1,38
|
|TSKB
|1,95
|1.165.298.066
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,97
|1.032.576.892
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,45
|550.828.385
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|287.777.349
|% -0,63
|
|KARSN
|4,18
|681.120.398
|% 1,46
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4498
|7,4553
|% -0,13
|
|Euro
|9,0138
|9,0218
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1527
|10,2036
|% 0,06
|
|Frank
|8,3369
|8,3871
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% -0,23
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|6,36
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.925
|2.998
|13,87
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,71
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
15:42
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