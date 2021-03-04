***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915045
BIST
09:551.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.527
En Düşük
1.527
09:557,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
09:558,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
09:55410,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 410,58
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|KONTR
|108,70
|16.622.730
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|1.289.236
|% -10,00
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|TMPOL
|19,60
|371.714
|% -6,40
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|SISE
|7,60
|1.572.058.248
|% -0,26
|
|EREGL
|15,50
|1.287.314.727
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|SISE
|7,60
|1.572.058.248
|% -0,26
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4202
|7,4265
|% -0,26
|
|Euro
|8,9567
|8,9703
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,3531
|10,4051
|% -0,06
|
|Frank
|8,0597
|8,1082
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,10
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,09
|
|Altın Gr.
|410
|411
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,29
|