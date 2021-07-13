***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950522
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
0
En Düşük
0
18:008,6289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
18:0010,2454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
18:00502,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 502,16
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|KUYAS
|2,20
|393.360
|% 4,27
|
|ARENA
|10,90
|367.701
|% 2,54
|
|YAPRK
|31,62
|7.177.093
|% 2,53
|
|AVHOL
|5,01
|225.510
|% -6,00
|
|SAMAT
|3,78
|27.258
|% -3,82
|
|GOLTS
|38,26
|7.331.893
|% -2,53
|
|SILVR
|6,39
|201.521
|% -1,54
|
|BEYAZ
|8,72
|26.082
|% -0,91
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,00
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,50
|237.026.321
|% 0,00
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 0,00
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% 0,00
|
|TSKB
|1,23
|86.468.640
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6252
|8,6289
|% -0,07
|
|Euro
|10,2364
|10,2454
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9392
|11,9991
|% -0,13
|
|Frank
|9,3919
|9,4485
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2926
|2,3041
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,52
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,35
|