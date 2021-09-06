***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2021 10:08
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961877
BIST
10:371.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:378,2985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:379,8522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0421
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:37486,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 486,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:37
|YEOTK
|24,20
|540.168
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|7.801.586
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|506.260
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|68,95
|25.648.571
|% -4,57
|
|FRIGO
|18,25
|8.854.029
|% -3,95
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,20
|33.806.950
|% -3,46
|
|GARAN
|9,94
|372.302.141
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,68
|292.397.087
|% 2,68
|
|EGEPO
|7,27
|213.185.494
|% 9,32
|
|SASA
|28,54
|111.880.321
|% 0,49
|
|THYAO
|12,88
|107.444.262
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,68
|292.397.087
|% 2,68
|
|GARAN
|9,94
|372.302.141
|% 1,22
|
|EGEPO
|7,27
|213.185.494
|% 9,32
|
|MARTI
|2,19
|53.042.886
|% 5,80
|
|ZOREN
|1,74
|37.517.454
|% 1,16
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2942
|8,2985
|% -0,07
|
|Euro
|9,8418
|9,8522
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,4436
|11,5010
|% -0,32
|
|Frank
|9,0182
|9,0725
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2038
|2,2149
|% -0,18
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,72
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|