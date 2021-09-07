***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 17:23
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962302
BIST
17:491.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -19,60
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.434
17:498,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1150
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
17:4910,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1155
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
17:49486,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,02
|Açılış
|: 486,68
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler17:49
|KONTR
|67,70
|127.605.248
|% 9,99
|
|YEOTK
|29,28
|11.547.593
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.031.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.926.635
|% 9,97
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|EGEPO
|6,44
|176.287.065
|% -9,55
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,21
|441.241.556
|% -8,71
|
|ISBIR
|82,60
|1.949.197
|% -7,19
|
|ORCAY
|13,21
|441.241.556
|% -8,71
|
|TURSG
|5,04
|296.561.959
|% 2,86
|
|KOZAL
|101,50
|293.158.211
|% -1,84
|
|RTALB
|25,96
|272.811.196
|% 6,22
|
|EGEPO
|6,44
|176.287.065
|% -9,55
|
|ODAS
|1,47
|142.384.170
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,83
|160.029.006
|% -1,08
|
|KATMR
|1,45
|90.920.568
|% -3,33
|
|TURSG
|5,04
|296.561.959
|% 2,86
|
|VAKBN
|3,50
|168.587.808
|% -1,69
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4586
|8,4640
|% 1,38
|
|Euro
|9,9973
|10,0076
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,5911
|11,6492
|% 1,03
|
|Frank
|9,1379
|9,1930
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 1,41
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,05
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|0,58
|
Seans Raporu
17:49
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