***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 11:31
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966841
BIST
12:071.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:078,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:0710,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:07500,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,23
|Açılış
|: 500,48
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.861.851
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|76.128.506
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,28
|41.888.365
|% -7,39
|
|KTSKR
|35,74
|33.007.963
|% -5,25
|
|RALYH
|4,53
|6.143.076
|% -5,03
|
|BIOEN
|25,70
|94.626.515
|% -4,81
|
|FORMT
|1,37
|24.035.430
|% -4,20
|
|MAREN
|10,48
|622.586.353
|% 4,28
|
|BIOEN
|25,70
|94.626.515
|% -4,81
|
|GWIND
|4,24
|93.152.701
|% 1,19
|
|TKNSA
|6,17
|91.542.913
|% 5,65
|
|ALBRK
|1,81
|76.128.506
|% 9,70
|
|MAREN
|10,48
|622.586.353
|% 4,28
|
|ODAS
|1,43
|45.324.611
|% 0,00
|
|GWIND
|4,24
|93.152.701
|% 1,19
|
|FORMT
|1,37
|24.035.430
|% -4,20
|
|TKNSA
|6,17
|91.542.913
|% 5,65
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8544
|8,8599
|% 0,14
|
|Euro
|10,2775
|10,2830
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0207
|12,0810
|% 0,08
|
|Frank
|9,5193
|9,5767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,02
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|1,31
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,63
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|0,41
|