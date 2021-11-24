***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 11:40
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979406
BIST
12:041.825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 40,55
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:0412,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1896
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:0414,1785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,2588
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:04727,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -10,90
|Açılış
|: 727,65
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:04
|RALYH
|14,74
|19.727.561
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|22.292.925
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.198.994
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.937.341
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|38.471.245
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|TETMT
|236,00
|11.865.483
|% -6,87
|
|GESAN
|23,94
|31.445.457
|% -4,92
|
|GMTAS
|2,15
|2.476.303
|% -4,02
|
|GARAN
|11,83
|1.874.129.552
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,53
|1.174.969.725
|% 2,62
|
|PETKM
|8,08
|1.152.068.157
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,00
|1.103.158.117
|% 3,33
|
|SISE
|12,25
|989.210.849
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,53
|1.174.969.725
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,23
|370.646.698
|% 2,76
|
|GARAN
|11,83
|1.874.129.552
|% 2,25
|
|PETKM
|8,08
|1.152.068.157
|% 1,89
|
|AKBNK
|6,98
|969.050.976
|% 1,16
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5990
|12,6177
|% -1,48
|
|Euro
|14,1516
|14,1785
|% -1,79
|
|Sterlin
|16,8281
|16,9125
|% -1,65
|
|Frank
|13,4528
|13,5338
|% -1,71
|
|Riyal
|3,3567
|3,3735
|% -1,52
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,62
|
|Altın Gr.
|728
|728
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|4.740
|4.812
|-17,00
|
|Tam
|4.749
|4.886
|19,47
|
|Yarım
|2.296
|2.363
|9,41
|
|Çeyrek
|1.151
|1.182
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,60
|-0,17
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,44
|
Seans Raporu
12:04
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12:17KFEIN
Yüzde 5.16 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 098 adet işlem
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12:16QUAGR
Yüzde 5.08 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 586, 259 adet işlem
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12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SAHOL, TUPRS
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 57 artarak (% 2.12 ) 1, 620
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12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, DURDO, RALYH, DOBUR, TUCLK, MIATK, PRKAB