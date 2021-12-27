***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 10:02
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986278
BIST
12:491.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 28,12
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
12:4911,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,3397
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
12:4912,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,3891
|Açılış
|: 12,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
12:49659,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 20,83
|Açılış
|: 659,16
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ISKPL
|5,39
|37.551.857
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.414.917
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.303.965
|% 9,95
|
|BAGFS
|17,35
|7.469.752
|% 9,81
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|NUGYO
|6,40
|21.146.997
|% -6,84
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|PRKAB
|38,00
|4.218.494
|% -6,03
|
|THYAO
|21,14
|1.150.083.946
|% 0,09
|
|GARAN
|11,79
|1.148.060.073
|% 0,60
|
|EREGL
|28,90
|886.265.444
|% 1,83
|
|SISE
|13,92
|813.893.705
|% 0,87
|
|SASA
|50,65
|797.464.589
|% 6,41
|
|YKBNK
|3,64
|620.260.212
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,23
|231.455.489
|% 0,45
|
|GARAN
|11,79
|1.148.060.073
|% 0,60
|
|ODAS
|1,38
|97.711.319
|% 0,73
|
|KRDMD
|9,70
|640.375.821
|% 2,86
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2981
|11,3311
|% 3,09
|
|Euro
|12,7800
|12,8286
|% 3,13
|
|Sterlin
|15,1689
|15,2450
|% 3,20
|
|Frank
|12,3007
|12,3748
|% 3,28
|
|Riyal
|3,0136
|3,0287
|% 3,27
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-0,02
|
|Altın Gr.
|657
|658
|19,21
|
|Cumhuriyet
|4.427
|4.493
|-29,00
|
|Tam
|4.402
|4.518
|-34,60
|
|Yarım
|2.128
|2.186
|-16,74
|
|Çeyrek
|1.067
|1.093
|-8,36
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,13
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,00
|