***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:05
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012178
BIST
10:232.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,64
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:2314,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:2316,3430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0161
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:23914,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,93
|Açılış
|: 914,19
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:23
|ENSRI
|16,94
|20.245.989
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.309.622
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.060.418
|% 9,98
|
|KONKA
|13,19
|36.081.029
|% 8,03
|
|KFEIN
|20,08
|11.786.077
|% 6,75
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|262,70
|31.001.993
|% -8,40
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,31
|14.097.697
|% -4,88
|
|DGGYO
|10,00
|632.471
|% -4,76
|
|GARAN
|12,09
|956.620.415
|% 1,34
|
|THYAO
|28,64
|351.492.131
|% 0,42
|
|EREGL
|33,46
|308.649.331
|% -1,01
|
|KRDMD
|15,30
|280.562.868
|% 0,26
|
|HEKTS
|17,23
|225.087.823
|% -0,58
|
|GARAN
|12,09
|956.620.415
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,37
|101.060.496
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,09
|169.948.824
|% -0,24
|
|ODAS
|1,67
|42.695.883
|% 1,21
|
|PETKM
|8,89
|203.669.588
|% 0,68
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8163
|14,8226
|% 0,00
|
|Euro
|16,3335
|16,3430
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5936
|19,6918
|% -0,07
|
|Frank
|15,7944
|15,8895
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% -0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-2,94
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,68
|