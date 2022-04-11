***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 12:22
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019081
BIST
12:362.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 35,84
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.430
En Düşük
2.401
12:3614,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:3616,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0612
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:36928,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,71
|Açılış
|: 928,15
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:34
|DURDO
|18,97
|16.267.604
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.706.400
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.169.126
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.651.859
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|847.029.521
|% 9,78
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,86
|85.161.862
|% -8,37
|
|ULUSE
|148,70
|37.080.060
|% -5,47
|
|CEOEM
|11,44
|16.105.884
|% -3,87
|
|KLKIM
|21,08
|97.173.935
|% -2,86
|
|GARAN
|13,72
|2.278.075.510
|% 3,16
|
|THYAO
|35,44
|1.240.645.978
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,92
|1.218.840.714
|% 5,35
|
|SISE
|17,08
|1.119.942.743
|% 1,07
|
|ASELS
|27,94
|1.057.229.514
|% 0,14
|
|TSKB
|1,71
|480.407.483
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,72
|675.999.615
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,92
|1.218.840.714
|% 5,35
|
|DOHOL
|3,93
|847.029.521
|% 9,78
|
|ODAS
|2,22
|403.064.829
|% -0,89
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7358
|14,7398
|% -0,02
|
|Euro
|16,0964
|16,1103
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,1678
|19,2639
|% 0,04
|
|Frank
|15,7223
|15,8170
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% -0,00
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,23
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|32,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|30,95
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,98
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,50
|